В Югре призвали учредить премию за сохранение языков коренных народов
Женщины-лидеры призвали учредить премию за сохранение языков коренных народов
© Департамент общественных и внешних связей ХМАО / Перейти в фотобанкТоржественная церемония инаугурации губернатора Югры Натальи Комаровой
© Департамент общественных и внешних связей ХМАО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Международный дискуссионный клуб "Евразийское объединение женщин - региональных лидеров" выступил с инициативой об учреждении премии за сохранение и развитие языков коренных народов, сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова.
Комарова в пятницу выступила модератором на заседании этого дискуссионного клуба в рамках третьего Евразийского женского форума.
"Участницы нашего клуба поддержали инициативу (о том, чтобы) в интересах коренных народов учредить международную премию за лучшую практику по сохранению и развитию языков коренных народов", - сказала она журналистам по итогам заседания.
Как отметила Комарова, Генеральная ассамблея ООН провозгласила 2022–2032 годы Международным десятилетием языков коренных народов. По её оценке, конкурс на лучшую практику в сфере их сохранения и развития будет "мощным и конкурентным".
Инициатива объединить женщин – региональных лидеров в целях развития диалога и международного сотрудничества в рамках реализации экономических и социально-гуманитарных проектов была представлена на втором Евразийском женском форуме. В настоящее время участниками клуба являются 120 женщин, представляющих регионы 22 стран.
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