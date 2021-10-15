https://ria.ru/20211015/yugra-1754752766.html

В Югре призвали учредить премию за сохранение языков коренных народов

В Югре призвали учредить премию за сохранение языков коренных народов - РИА Новости, 15.10.2021

В Югре призвали учредить премию за сохранение языков коренных народов

Международный дискуссионный клуб "Евразийское объединение женщин - региональных лидеров" выступил с инициативой об учреждении премии за сохранение и развитие... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T15:23

2021-10-15T15:23

2021-10-15T15:23

ханты-мансийский автономный округ

общество

оон

наталья комарова

ханты-мансийский автономный округ

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Международный дискуссионный клуб "Евразийское объединение женщин - региональных лидеров" выступил с инициативой об учреждении премии за сохранение и развитие языков коренных народов, сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова.Комарова в пятницу выступила модератором на заседании этого дискуссионного клуба в рамках третьего Евразийского женского форума."Участницы нашего клуба поддержали инициативу (о том, чтобы) в интересах коренных народов учредить международную премию за лучшую практику по сохранению и развитию языков коренных народов", - сказала она журналистам по итогам заседания.Как отметила Комарова, Генеральная ассамблея ООН провозгласила 2022–2032 годы Международным десятилетием языков коренных народов. По её оценке, конкурс на лучшую практику в сфере их сохранения и развития будет "мощным и конкурентным".Инициатива объединить женщин – региональных лидеров в целях развития диалога и международного сотрудничества в рамках реализации экономических и социально-гуманитарных проектов была представлена на втором Евразийском женском форуме. В настоящее время участниками клуба являются 120 женщин, представляющих регионы 22 стран.

https://ria.ru/20211015/muzhchina-1754738433.html

https://ria.ru/20211015/ekaterinburg-1754707873.html

ханты-мансийский автономный округ

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общество, оон, наталья комарова, ханты-мансийский автономный округ