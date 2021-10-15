https://ria.ru/20211015/yugra-1754719556.html
Клуб женщин-региональных лидеров может получить статус фонда при ООН
Клуб женщин-региональных лидеров может получить статус фонда при ООН - РИА Новости, 15.10.2021
Клуб женщин-региональных лидеров может получить статус фонда при ООН
Международный дискуссионный клуб "Евразийское объединение женщин – региональных лидеров" может стать фондом общественной дипломатии с последующим получением... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T13:09
2021-10-15T13:09
2021-10-15T13:10
ханты-мансийский автономный округ
оон
наталья комарова
ханты-мансийский автономный округ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Международный дискуссионный клуб "Евразийское объединение женщин – региональных лидеров" может стать фондом общественной дипломатии с последующим получением консультативного статуса при экономическом и социальном совете ООН, сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова.Комарова в пятницу выступила модератором на заседании этого дискуссионного клуба в рамках Третьего Евразийского женского форума."По мнению многих участниц объединения, возникла необходимость в юридическом оформлении его деятельности. Предлагается создать фонд общественной дипломатии "Евразийское объединение женщин-региональных лидеров" с последующим получением консультативного статуса при экономическом и социальном совете ООН", - сказала она.По словам Комаровой, также рассматривается возможность создания молодёжной платформы Евразийского объединения женщин-региональных лидеров. "Я уверена, что мы приведём за собой детей и научим их добру и красоте", - отметила она.Инициатива объединить женщин – региональных лидеров в целях развития диалога и международного сотрудничества в рамках реализации экономических и социально-гуманитарных проектов была представлена на втором Евразийском женском форуме. В настоящее время участниками клуба являются 120 женщин, представляющих регионы 22 стран.
https://ria.ru/20211015/ekaterinburg-1754707873.html
https://ria.ru/20211013/shkola-1754311975.html
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оон, наталья комарова, ханты-мансийский автономный округ
13:09 15.10.2021 (обновлено: 13:10 15.10.2021)
Клуб женщин-региональных лидеров может получить статус фонда при ООН
Глава Югры: клуб женщин-региональных лидеров может получить статус фонда при ООН
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - РИА Новости.
Международный дискуссионный клуб "Евразийское объединение женщин – региональных лидеров" может стать фондом общественной дипломатии с последующим получением консультативного статуса при экономическом и социальном совете ООН
, сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры Наталья Комарова
.
Комарова в пятницу выступила модератором на заседании этого дискуссионного клуба в рамках Третьего Евразийского женского форума.
"По мнению многих участниц объединения, возникла необходимость в юридическом оформлении его деятельности. Предлагается создать фонд общественной дипломатии "Евразийское объединение женщин-региональных лидеров" с последующим получением консультативного статуса при экономическом и социальном совете ООН", - сказала она.
По словам Комаровой, также рассматривается возможность создания молодёжной платформы Евразийского объединения женщин-региональных лидеров. "Я уверена, что мы приведём за собой детей и научим их добру и красоте", - отметила она.
Инициатива объединить женщин – региональных лидеров в целях развития диалога и международного сотрудничества в рамках реализации экономических и социально-гуманитарных проектов была представлена на втором Евразийском женском форуме. В настоящее время участниками клуба являются 120 женщин, представляющих регионы 22 стран.