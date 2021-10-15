https://ria.ru/20211015/yugra-1754719556.html

Клуб женщин-региональных лидеров может получить статус фонда при ООН

Клуб женщин-региональных лидеров может получить статус фонда при ООН - РИА Новости, 15.10.2021

Клуб женщин-региональных лидеров может получить статус фонда при ООН

Международный дискуссионный клуб "Евразийское объединение женщин – региональных лидеров" может стать фондом общественной дипломатии с последующим получением... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T13:09

2021-10-15T13:09

2021-10-15T13:10

ханты-мансийский автономный округ

оон

наталья комарова

ханты-мансийский автономный округ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735228454_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_4a58019ba81df8c368068d12177a3159.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Международный дискуссионный клуб "Евразийское объединение женщин – региональных лидеров" может стать фондом общественной дипломатии с последующим получением консультативного статуса при экономическом и социальном совете ООН, сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова.Комарова в пятницу выступила модератором на заседании этого дискуссионного клуба в рамках Третьего Евразийского женского форума."По мнению многих участниц объединения, возникла необходимость в юридическом оформлении его деятельности. Предлагается создать фонд общественной дипломатии "Евразийское объединение женщин-региональных лидеров" с последующим получением консультативного статуса при экономическом и социальном совете ООН", - сказала она.По словам Комаровой, также рассматривается возможность создания молодёжной платформы Евразийского объединения женщин-региональных лидеров. "Я уверена, что мы приведём за собой детей и научим их добру и красоте", - отметила она.Инициатива объединить женщин – региональных лидеров в целях развития диалога и международного сотрудничества в рамках реализации экономических и социально-гуманитарных проектов была представлена на втором Евразийском женском форуме. В настоящее время участниками клуба являются 120 женщин, представляющих регионы 22 стран.

https://ria.ru/20211015/ekaterinburg-1754707873.html

https://ria.ru/20211013/shkola-1754311975.html

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, наталья комарова, ханты-мансийский автономный округ