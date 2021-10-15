15:04 15.10.2021 (обновлено: 15:09 15.10.2021)
Японцев призвали опасаться ярости Путина из-за заявления нового премьера
The Paper: японский премьер рискует навлечь на страну ярость Путина
© REUTERS / Kim Kyung-HoonПремьер-министр Японии Фумио Кисида во время выступления в парламенте в Токио, Япония. 8 октября 2021
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида может разозлить Россию категоричными заявлениями по Курильским островам, считает автор статьи на китайском портале The Paper.
"По политической мудрости и стратегическому мужеству Владимир Путин далеко превосходит нынешнего премьер-министра Японии. Если Путин придет в ярость, Японии придется расхлебывать последствия", — говорится в материале.
12 октября, 08:27На Южных Курилах ответили Кисиде о суверенитете Японии над островами
Автор подчеркнул, что Кисида, в отличие от предшественников, позволил себе резко высказаться об интересах Токио.
"Кисида не в своем уме, или он настолько уверен в себе, чтобы бросать вызов России?" — задумался журналист.
Сегодня российский лидер Владимир Путин и японский премьер Фумио Кисида подтвердили намерение продолжать переговоры по мирному договору.
Ранее премьер-министр заявил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва не согласна с этим высказыванием и подчеркнул, что острова являются территорией Российской Федерации.
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