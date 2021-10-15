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Япония может ощутить на себе ярость Путина
Японцев призвали опасаться ярости Путина из-за заявления нового премьера - РИА Новости, 15.10.2021
Япония может ощутить на себе ярость Путина
Премьер-министр Японии Фумио Кисида может разозлить Россию категоричными заявлениями по Курильским островам, считает автор статьи на китайском портале The... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T15:04
2021-10-15T15:09
в мире
токио
япония
москва
владимир путин
курильские острова
фумио кисида
россия
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида может разозлить Россию категоричными заявлениями по Курильским островам, считает автор статьи на китайском портале The Paper."По политической мудрости и стратегическому мужеству Владимир Путин далеко превосходит нынешнего премьер-министра Японии. Если Путин придет в ярость, Японии придется расхлебывать последствия", — говорится в материале.Автор подчеркнул, что Кисида, в отличие от предшественников, позволил себе резко высказаться об интересах Токио."Кисида не в своем уме, или он настолько уверен в себе, чтобы бросать вызов России?" — задумался журналист.Сегодня российский лидер Владимир Путин и японский премьер Фумио Кисида подтвердили намерение продолжать переговоры по мирному договору.Ранее премьер-министр заявил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва не согласна с этим высказыванием и подчеркнул, что острова являются территорией Российской Федерации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211012/kurily-1754131251.html
https://ria.ru/20211013/poslanie-1754427995.html
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в мире, токио, япония, москва, владимир путин, курильские острова, фумио кисида, россия
15:04 15.10.2021 (обновлено: 15:09 15.10.2021)
 
Японцев призвали опасаться ярости Путина из-за заявления нового премьера

The Paper: японский премьер рискует навлечь на страну ярость Путина

© REUTERS / Kim Kyung-HoonПремьер-министр Японии Фумио Кисида во время выступления в парламенте в Токио, Япония. 8 октября 2021
Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время выступления в парламенте в Токио, Япония. 8 октября 2021 - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида может разозлить Россию категоричными заявлениями по Курильским островам, считает автор статьи на китайском портале The Paper.
"По политической мудрости и стратегическому мужеству Владимир Путин далеко превосходит нынешнего премьер-министра Японии. Если Путин придет в ярость, Японии придется расхлебывать последствия", — говорится в материале.
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12 октября, 08:27
На Южных Курилах ответили Кисиде о суверенитете Японии над островами
Автор подчеркнул, что Кисида, в отличие от предшественников, позволил себе резко высказаться об интересах Токио.
"Кисида не в своем уме, или он настолько уверен в себе, чтобы бросать вызов России?" — задумался журналист.
Сегодня российский лидер Владимир Путин и японский премьер Фумио Кисида подтвердили намерение продолжать переговоры по мирному договору.
Ранее премьер-министр заявил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва не согласна с этим высказыванием и подчеркнул, что острова являются территорией Российской Федерации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Учения Тихоокеанского флота в Приморье - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 17:51
Российская армия "передала привет" премьеру Японии
 
В миреТокиоЯпонияМоскваВладимир ПутинКурильские островаФумио КисидаРоссия
 
 
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