https://ria.ru/20211015/yaponiya-1754748602.html

Япония может ощутить на себе ярость Путина

Японцев призвали опасаться ярости Путина из-за заявления нового премьера - РИА Новости, 15.10.2021

Япония может ощутить на себе ярость Путина

Премьер-министр Японии Фумио Кисида может разозлить Россию категоричными заявлениями по Курильским островам, считает автор статьи на китайском портале The... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T15:04

2021-10-15T15:04

2021-10-15T15:09

в мире

токио

япония

москва

владимир путин

курильские острова

фумио кисида

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754241894_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_cc177eb9c70517a1b5c283060dd75b75.jpg

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида может разозлить Россию категоричными заявлениями по Курильским островам, считает автор статьи на китайском портале The Paper."По политической мудрости и стратегическому мужеству Владимир Путин далеко превосходит нынешнего премьер-министра Японии. Если Путин придет в ярость, Японии придется расхлебывать последствия", — говорится в материале.Автор подчеркнул, что Кисида, в отличие от предшественников, позволил себе резко высказаться об интересах Токио."Кисида не в своем уме, или он настолько уверен в себе, чтобы бросать вызов России?" — задумался журналист.Сегодня российский лидер Владимир Путин и японский премьер Фумио Кисида подтвердили намерение продолжать переговоры по мирному договору.Ранее премьер-министр заявил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва не согласна с этим высказыванием и подчеркнул, что острова являются территорией Российской Федерации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211012/kurily-1754131251.html

https://ria.ru/20211013/poslanie-1754427995.html

токио

япония

москва

курильские острова

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, токио, япония, москва, владимир путин, курильские острова, фумио кисида, россия