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"Яндекс" начал маркировать сообщения СМИ, признанных иноагентами
"Яндекс" начал маркировать сообщения СМИ, признанных иноагентами - РИА Новости, 15.10.2021
"Яндекс" начал маркировать сообщения СМИ, признанных иноагентами
Агрегатор "Яндекс.Новости" в соответствии с требованиями законодательства начал маркировать сообщения от СМИ, признанных иноагентами, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T16:49
2021-10-15T16:49
общество
яндекс
россия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Агрегатор "Яндекс.Новости" в соответствии с требованиями законодательства начал маркировать сообщения от СМИ, признанных иноагентами, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Яндекс.Новости" - агрегатор новостей. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 10.4 закона "Об информации" мы обязаны выполнять положения о порядке распространения СМИ и маркировки сообщения от изданий, признанных иностранными агентами", - говорится в сообщении.Указанная статья определяет особенности распространения информации новостным агрегатором. Так, владелец новостного агрегатора обязан соблюдать требования законодательства РФ, регулирующие порядок распространения массовой информации.
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общество, яндекс, россия
16:49 15.10.2021
 
"Яндекс" начал маркировать сообщения СМИ, признанных иноагентами

Агрегатор "Яндекс.Новости" начал маркировать сообщения СМИ, признанных иноагентами

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Агрегатор "Яндекс.Новости" в соответствии с требованиями законодательства начал маркировать сообщения от СМИ, признанных иноагентами, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Яндекс.Новости" - агрегатор новостей. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 10.4 закона "Об информации" мы обязаны выполнять положения о порядке распространения СМИ и маркировки сообщения от изданий, признанных иностранными агентами", - говорится в сообщении.
Указанная статья определяет особенности распространения информации новостным агрегатором. Так, владелец новостного агрегатора обязан соблюдать требования законодательства РФ, регулирующие порядок распространения массовой информации.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время двусторонней встречи - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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