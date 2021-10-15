https://ria.ru/20211015/yandeks-1754771727.html

"Яндекс" начал маркировать сообщения СМИ, признанных иноагентами

"Яндекс" начал маркировать сообщения СМИ, признанных иноагентами - РИА Новости, 15.10.2021

"Яндекс" начал маркировать сообщения СМИ, признанных иноагентами

Агрегатор "Яндекс.Новости" в соответствии с требованиями законодательства начал маркировать сообщения от СМИ, признанных иноагентами, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T16:49

2021-10-15T16:49

2021-10-15T16:49

общество

яндекс

россия

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Агрегатор "Яндекс.Новости" в соответствии с требованиями законодательства начал маркировать сообщения от СМИ, признанных иноагентами, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Яндекс.Новости" - агрегатор новостей. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 10.4 закона "Об информации" мы обязаны выполнять положения о порядке распространения СМИ и маркировки сообщения от изданий, признанных иностранными агентами", - говорится в сообщении.Указанная статья определяет особенности распространения информации новостным агрегатором. Так, владелец новостного агрегатора обязан соблюдать требования законодательства РФ, регулирующие порядок распространения массовой информации.

https://ria.ru/20210922/matvienko-1751306266.html

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2021

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общество, яндекс, россия