https://ria.ru/20211015/yandeks-1754771727.html
"Яндекс" начал маркировать сообщения СМИ, признанных иноагентами
"Яндекс" начал маркировать сообщения СМИ, признанных иноагентами - РИА Новости, 15.10.2021
"Яндекс" начал маркировать сообщения СМИ, признанных иноагентами
Агрегатор "Яндекс.Новости" в соответствии с требованиями законодательства начал маркировать сообщения от СМИ, признанных иноагентами, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T16:49
2021-10-15T16:49
2021-10-15T16:49
общество
яндекс
россия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Агрегатор "Яндекс.Новости" в соответствии с требованиями законодательства начал маркировать сообщения от СМИ, признанных иноагентами, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Яндекс.Новости" - агрегатор новостей. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 10.4 закона "Об информации" мы обязаны выполнять положения о порядке распространения СМИ и маркировки сообщения от изданий, признанных иностранными агентами", - говорится в сообщении.Указанная статья определяет особенности распространения информации новостным агрегатором. Так, владелец новостного агрегатора обязан соблюдать требования законодательства РФ, регулирующие порядок распространения массовой информации.
https://ria.ru/20210922/matvienko-1751306266.html
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общество, яндекс, россия
"Яндекс" начал маркировать сообщения СМИ, признанных иноагентами
Агрегатор "Яндекс.Новости" начал маркировать сообщения СМИ, признанных иноагентами