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Туризм
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В аэропорту Владивостока самолет сбил лису
В аэропорту Владивостока самолет сбил лису - РИА Новости, 15.10.2021
В аэропорту Владивостока самолет сбил лису
Воздушное судно авиакомпании "Аврора" DHC-6 сбило лису в аэропорту Владивостока, инцидент расследуют, он не повлиял на работу воздушной гавани, сообщает... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T09:41
2021-10-15T10:17
происшествия
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животные
аэропорт
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости. Воздушное судно авиакомпании "Аврора" DHC-6 сбило лису в аэропорту Владивостока, инцидент расследуют, он не повлиял на работу воздушной гавани, сообщает Международный аэропорт Владивостока.По информации воздушной гавани, инцидент произошел еще 12 октября."В 19.58 (12.58 мск) во время руления воздушного судна авиакомпании "Аврора" DHC-6 произошло столкновение с лисой на полосе, службы аэропорта оперативно удалили мертвое животное с полосы. Инцидент не повлиял на работу воздушной гавани, аэропорт Владивосток работал в штатном режиме", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас ведется расследование инцидента.
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происшествия, владивосток, животные, аэропорт, новости - туризм
09:41 15.10.2021 (обновлено: 10:17 15.10.2021)
 
В аэропорту Владивостока самолет сбил лису

Самолет сбил лису в аэропорту Владивостока, инцидент расследуют

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет DHC-6 Twin Otter 400 авиакомпании "Аврора"
Самолет DHC-6 Twin Otter 400 авиакомпании Аврора - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости. Воздушное судно авиакомпании "Аврора" DHC-6 сбило лису в аэропорту Владивостока, инцидент расследуют, он не повлиял на работу воздушной гавани, сообщает Международный аэропорт Владивостока.
По информации воздушной гавани, инцидент произошел еще 12 октября.
"В 19.58 (12.58 мск) во время руления воздушного судна авиакомпании "Аврора" DHC-6 произошло столкновение с лисой на полосе, службы аэропорта оперативно удалили мертвое животное с полосы. Инцидент не повлиял на работу воздушной гавани, аэропорт Владивосток работал в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас ведется расследование инцидента.
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