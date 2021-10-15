Онлайн-брифинг Постпреда России при ЕС Владимира Чижова
19 октября в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг Постоянного представителя России при Европейском союзе, Чрезвычайного и Полномочного Посла Владимира ЧИЖОВА.
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В ходе мероприятия речь пойдет о текущей ситуации в Евросоюзе, об актуальном состоянии отношений России и ЕС, а также о вопросах, вынесенных на саммит Европейского союза, который состоится 21-22 октября в Брюсселе.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В ходе мероприятия речь пойдет о текущей ситуации в Евросоюзе, об актуальном состоянии отношений России и ЕС, а также о вопросах, вынесенных на саммит Европейского союза, который состоится 21-22 октября в Брюсселе.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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