https://ria.ru/20211015/vladimir-chizhov-1754750194.html

Онлайн-брифинг Постпреда России при ЕС Владимира Чижова

Онлайн-брифинг Постпреда России при ЕС Владимира Чижова - РИА Новости, 15.10.2021

Онлайн-брифинг Постпреда России при ЕС Владимира Чижова

19 октября в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг Постоянного представителя России при Европейском союзе, Чрезвычайного и Полномочного Посла Владимира ЧИЖОВА.

2021-10-15T15:11

2021-10-15T15:11

2021-10-15T15:11

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Задать вопросВ ходе мероприятия речь пойдет о текущей ситуации в Евросоюзе, об актуальном состоянии отношений России и ЕС, а также о вопросах, вынесенных на саммит Европейского союза, который состоится 21-22 октября в Брюсселе.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы