https://ria.ru/20211015/vkontakte-1754725407.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, заступились ли бы они за незнакомца

Пользователи ВКонтакте рассказали, заступились ли бы они за незнакомца - РИА Новости, 15.10.2021

Пользователи ВКонтакте рассказали, заступились ли бы они за незнакомца

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T13:19

2021-10-15T13:19

2021-10-15T13:19

общество

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, помогли ли бы они человеку, на которого напали.Варианты ответа были: не раздумывая; попытался бы позвать на помощь; оценил бы расклад сил. Также можно было ответить, что пользователь вообще не пришел бы на помощь незнакомцу.В итоге большинство подписчиков ответили, что попытались бы позвать на помощь. Так проголосовали почти 40% опрошенных. На втором месте оказались те, кто помог бы не раздумывая — 31% проголосовавших. И только 10% из принявших участие в опросе не стали бы помогать попавшему в беду.В комментариях многие подписчики отметили, что единственный правильный вариант в такой ситуации — сразу же вызывать полицию.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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