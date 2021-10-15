https://ria.ru/20211015/vkontakte-1754725407.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, заступились ли бы они за незнакомца
Пользователи ВКонтакте рассказали, заступились ли бы они за незнакомца - РИА Новости, 15.10.2021
Пользователи ВКонтакте рассказали, заступились ли бы они за незнакомца
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T13:19
2021-10-15T13:19
2021-10-15T13:19
общество
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753674276_0:107:3164:1886_1920x0_80_0_0_4473f5d8ea80eb56b598cba65d51e6d3.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, помогли ли бы они человеку, на которого напали.Варианты ответа были: не раздумывая; попытался бы позвать на помощь; оценил бы расклад сил. Также можно было ответить, что пользователь вообще не пришел бы на помощь незнакомцу.В итоге большинство подписчиков ответили, что попытались бы позвать на помощь. Так проголосовали почти 40% опрошенных. На втором месте оказались те, кто помог бы не раздумывая — 31% проголосовавших. И только 10% из принявших участие в опросе не стали бы помогать попавшему в беду.В комментариях многие подписчики отметили, что единственный правильный вариант в такой ситуации — сразу же вызывать полицию.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753674276_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_10c52861e38cf1fa1f8d6a9293816e3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вконтакте
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, помогли ли бы они человеку, на которого напали.
Варианты ответа были: не раздумывая; попытался бы позвать на помощь; оценил бы расклад сил. Также можно было ответить, что пользователь вообще не пришел бы на помощь незнакомцу.
В итоге большинство подписчиков ответили, что попытались бы позвать на помощь. Так проголосовали почти 40% опрошенных. На втором месте оказались те, кто помог бы не раздумывая — 31% проголосовавших. И только 10% из принявших участие в опросе не стали бы помогать попавшему в беду.
В комментариях многие подписчики отметили, что единственный правильный вариант в такой ситуации — сразу же вызывать полицию.