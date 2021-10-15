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Британский депутат умер после нападения в приемной своего округа

Британский депутат умер после нападения в приемной своего округа - РИА Новости, 15.10.2021

Британский депутат умер после нападения в приемной своего округа

Британский депутат-консерватор Дэвид Эймс, представляющий Саутенд-Уэст, умер после нападения в его избирательном округе, следует из сообщения полиции графства... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T17:45

2021-10-15T17:45

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ЛОНДОН, 15 окт — РИА Новости. Британский депутат-консерватор Дэвид Эймс, представляющий Саутенд-Уэст, умер после нападения в его избирательном округе, следует из сообщения полиции графства Эссекс в Twitter.Ранее в пятницу Sky News сообщил, что парламентария ранили в методистской церкви Белфэйрс в Ли-он-Си: человек вошел в приемную и нанес парламентарию несколько ударов ножом."Мы прибыли на место происшествия и обнаружили раненого... Ему оказали помощь экстренные службы, но, к сожалению, он скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении полиции.По подозрению в убийстве задержали 25-летнего мужчину, который сейчас находится под стражей.

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