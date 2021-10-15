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Британский депутат умер после нападения в приемной своего округа
Британский депутат умер после нападения в приемной своего округа - РИА Новости, 15.10.2021
Британский депутат умер после нападения в приемной своего округа
Британский депутат-консерватор Дэвид Эймс, представляющий Саутенд-Уэст, умер после нападения в его избирательном округе, следует из сообщения полиции графства... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T17:45
2021-10-15T17:45
2021-10-15T18:15
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ЛОНДОН, 15 окт — РИА Новости. Британский депутат-консерватор Дэвид Эймс, представляющий Саутенд-Уэст, умер после нападения в его избирательном округе, следует из сообщения полиции графства Эссекс в Twitter.Ранее в пятницу Sky News сообщил, что парламентария ранили в методистской церкви Белфэйрс в Ли-он-Си: человек вошел в приемную и нанес парламентарию несколько ударов ножом."Мы прибыли на место происшествия и обнаружили раненого... Ему оказали помощь экстренные службы, но, к сожалению, он скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении полиции.По подозрению в убийстве задержали 25-летнего мужчину, который сейчас находится под стражей.
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в мире, великобритания
17:45 15.10.2021 (обновлено: 18:15 15.10.2021)
Британский депутат умер после нападения в приемной своего округа
Британский депутат Дэвид Эймс умер после нападения в приемной своего округа
ЛОНДОН, 15 окт — РИА Новости.
Британский депутат-консерватор Дэвид Эймс, представляющий Саутенд-Уэст, умер после нападения в его избирательном округе, следует из сообщения полиции графства Эссекс в Twitter.
Ранее в пятницу Sky News сообщил, что парламентария ранили в методистской церкви Белфэйрс в Ли-он-Си: человек вошел в приемную и нанес парламентарию несколько ударов ножом.
"Мы прибыли на место происшествия и обнаружили раненого... Ему оказали помощь экстренные службы, но, к сожалению, он скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении полиции.
По подозрению в убийстве задержали 25-летнего мужчину, который сейчас находится под стражей.