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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211015/vaktsinatsiya-1754762849.html
В Иркутской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
В Иркутской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников - РИА Новости, 15.10.2021
В Иркутской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
Обязательная вакцинация от COVID введена в Иркутской области для людей старше 60 лет, медиков, госслужащих, студентов вузов и других категорий граждан,... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T16:07
2021-10-15T16:32
распространение коронавируса
общество
иркутская область
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ИРКУТСК, 15 окт – РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID введена в Иркутской области для людей старше 60 лет, медиков, госслужащих, студентов вузов и других категорий граждан, постановление врио главного санитарного врача региона опубликовано в пятницу на сайте регионального Управления Роспотребнадзора."Установить, что на территории Иркутской области профилактические прививки по эпидемическим показаниям против коронавирусной инфекции (COVID-19) проводятся гражданам, подлежащим вакцинации, в том числе обязательной", - говорится в документе.Отмечается, что данное решение связано с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в регионе. Вакцинацию обязаны пройти лица в возрасте 60 лет и старше, медицинские работники, государственные гражданские и муниципальные служащие, совершеннолетние учащиеся, сотрудники общепита и торговли, туристической и коммунальной сфер, промышленных и транспортных предприятий, сферы бытового обслуживания, энергетики, вахтовики, волонтеры и лица, проживающие в социальных учреждениях.В соответствии с постановлением, до 25 декабря текущего года в регионе необходимо привить двумя компонентами вакцины "не менее 80% работников и сотрудников".
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общество, иркутская область, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
16:07 15.10.2021 (обновлено: 16:32 15.10.2021)
 
В Иркутской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников

В Иркутской области ввели обязательную вакцинацию для медиков и госслужащих

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ИРКУТСК, 15 окт – РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID введена в Иркутской области для людей старше 60 лет, медиков, госслужащих, студентов вузов и других категорий граждан, постановление врио главного санитарного врача региона опубликовано в пятницу на сайте регионального Управления Роспотребнадзора.
"Установить, что на территории Иркутской области профилактические прививки по эпидемическим показаниям против коронавирусной инфекции (COVID-19) проводятся гражданам, подлежащим вакцинации, в том числе обязательной", - говорится в документе.
Отмечается, что данное решение связано с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в регионе. Вакцинацию обязаны пройти лица в возрасте 60 лет и старше, медицинские работники, государственные гражданские и муниципальные служащие, совершеннолетние учащиеся, сотрудники общепита и торговли, туристической и коммунальной сфер, промышленных и транспортных предприятий, сферы бытового обслуживания, энергетики, вахтовики, волонтеры и лица, проживающие в социальных учреждениях.
В соответствии с постановлением, до 25 декабря текущего года в регионе необходимо привить двумя компонентами вакцины "не менее 80% работников и сотрудников".
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
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Распространение коронавирусаОбществоИркутская областьКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - Общество
 
 
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