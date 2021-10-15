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В Иркутской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников

В Иркутской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников - РИА Новости, 15.10.2021

В Иркутской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников

Обязательная вакцинация от COVID введена в Иркутской области для людей старше 60 лет, медиков, госслужащих, студентов вузов и других категорий граждан,... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T16:07

2021-10-15T16:07

2021-10-15T16:32

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вакцинация россиян от covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ИРКУТСК, 15 окт – РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID введена в Иркутской области для людей старше 60 лет, медиков, госслужащих, студентов вузов и других категорий граждан, постановление врио главного санитарного врача региона опубликовано в пятницу на сайте регионального Управления Роспотребнадзора."Установить, что на территории Иркутской области профилактические прививки по эпидемическим показаниям против коронавирусной инфекции (COVID-19) проводятся гражданам, подлежащим вакцинации, в том числе обязательной", - говорится в документе.Отмечается, что данное решение связано с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в регионе. Вакцинацию обязаны пройти лица в возрасте 60 лет и старше, медицинские работники, государственные гражданские и муниципальные служащие, совершеннолетние учащиеся, сотрудники общепита и торговли, туристической и коммунальной сфер, промышленных и транспортных предприятий, сферы бытового обслуживания, энергетики, вахтовики, волонтеры и лица, проживающие в социальных учреждениях.В соответствии с постановлением, до 25 декабря текущего года в регионе необходимо привить двумя компонентами вакцины "не менее 80% работников и сотрудников".

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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