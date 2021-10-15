https://ria.ru/20211015/vaktsinatsiya-1754686263.html

В Томской области введут обязательную вакцинацию для некоторых работников

В Томской области введут обязательную вакцинацию для некоторых работников - РИА Новости, 15.10.2021

В Томской области введут обязательную вакцинацию для некоторых работников

Власти Томской области в рамках борьбы с коронавирусом вводят обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения, а с 8 ноября ограничения для посещения... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T10:26

2021-10-15T10:26

2021-10-15T10:39

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вакцинация россиян от covid-19

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НОВОСИБИРСК, 15 окт – РИА Новости. Власти Томской области в рамках борьбы с коронавирусом вводят обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения, а с 8 ноября ограничения для посещения мест с массовым пребыванием людей, сообщает в пятницу обладминистрация."Обязательная вакцинация для отдельных категорий вводится в Томской области. Такое решение принял оперативный штаб Томской области по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в видеообращении к жителям региона отметил, что регион стоит на пороге четвертой волны пандемии, которая осложняется осенней эпидемией гриппа, а причиной принятия таких мер стали низкие темпы прививочной кампании в области, и в целом по стране."С 15 октября вслед за большинством регионов страны мы вынуждены ввести обязательную вакцинацию. Пока она касается отдельных категорий работников. Прививку обязаны сделать сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие, врачи, учителя, работники сферы услуг, студенты. Но я призываю сделать прививку и всех остальных", - сказал глава региона.Он пояснил, что прививку от COVID-19 поставили всего 46% от необходимого количества людей. При этом 75% случаев коронавируса регистрируется в Томске. Три четверти заболевающих — люди от 30 лет. При этом 98 процентов, попадающих в больницы — не вакцинированы.Также в Томской области с 8 ноября вводятся ограничения для посещения мест с массовым пребыванием людей. Кафе и рестораны будут открыты только для переболевших, привитых или протестированных. А с 15 ноября такие требования будут введены для посетителей театров, кинотеатров и концертных залов, музеев и библиотек, спортивных учреждений, фитнес-клубов, парикмахерских и салонов красоты."Ограничительные меры мы принимаем не для того, чтобы помешать бизнесу, а чтобы ему помочь. Чтобы было кому ходить в кафе, рестораны, кино и театры. Избежать ограничений просто — нужно всего лишь поставить прививку. Вакцина сегодня во всех городах и районах Томской области в достаточном количестве. Она бесплатна и абсолютно безопасна", — подчеркнул Жвачкин.

томская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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