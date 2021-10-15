https://ria.ru/20211015/ukraina-1754811501.html

На Украине утвердили оборонный план, над которым работали два года

На Украине утвердили оборонный план, над которым работали два года - РИА Новости, 15.10.2021

На Украине утвердили оборонный план, над которым работали два года

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в пятницу утвердил план обороны Украины, над которым Киев работал два года, заявил секретарь СНБО РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T20:05

2021-10-15T20:05

2021-10-15T20:28

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алексей данилов

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КИЕВ, 15 окт – РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в пятницу утвердил план обороны Украины, над которым Киев работал два года, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов."Был утвержден впервые в истории современной Украины план обороны Украины. Это большой документ, над которым работали почти два года", - сказал Данилов на брифинге в пятницу.По его словам, документ дает четкие ответы на вызовы, которые стоят сегодня перед государством.

https://ria.ru/20211014/avakov-1754580392.html

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в мире, украина, киев, алексей данилов