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Мужчину, расстрелявшего из лука людей в Норвегии, передали медикам
Мужчину, расстрелявшего из лука людей в Норвегии, передали медикам - РИА Новости, 15.10.2021
Мужчину, расстрелявшего из лука людей в Норвегии, передали медикам
Обвиняемого в убийстве пяти человек в норвежском Конгсберге передали сотрудникам службы здравоохранения, однако это не повлияет на процесс избрания ему меры... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T10:49
2021-10-15T10:49
в мире
норвегия
нападение с луком в норвежском городе конгсберге
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МУРМАНСК, 15 окт – РИА Новости. Обвиняемого в убийстве пяти человек в норвежском Конгсберге передали сотрудникам службы здравоохранения, однако это не повлияет на процесс избрания ему меры пресечения, сообщила представитель полиции Анн Ирен Сване Матиассен телекомпании NRK."Обвиняемый был передан в службу здравоохранения. С учетом обследования его состояния здоровья это было лучшим решением", - пояснила Матиасен.По ее словам, это решение никак не повлияет на процесс по избранию стрелку меры пресечения, которую должны избрать в пятницу утром."Это имеет значение только для того, где именно он будет находиться во время предварительного заключения", - добавила представитель полиции.Обвинение просит для стрелка четыре недели предварительного заключения с запретом на посещения и переписку. Ему также проведут полноценную психиатрическую экспертизу. Как отмечает издание VG, обвиняемый не будет присутствовать на заседании суда, он согласился на предварительное заключение.В среду вечером полиция задержала в центре Конгсберга мужчину, который стрелял из лука, ранил убил по меньшей мере пятерых человек и нескольких ранил. Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) расценивает нападение с луком в Конгсберге как теракт. Известно, что подозреваемый действовал в одиночку. Задержанным оказался 37-летний датчанин, проживающий в Конгсберге, ему предъявлено обвинение. По данным полиции, он признал, что совершил то, в чем его обвиняют, выразил готовность сотрудничать с полицией, однако не пояснил мотивы бойни.
https://ria.ru/20211014/strelba-1754593973.html
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в мире, норвегия, нападение с луком в норвежском городе конгсберге
10:49 15.10.2021
 
Мужчину, расстрелявшего из лука людей в Норвегии, передали медикам

Обвиняемого в убийстве из лука пяти человек в Норвегии передали в службу здравоохранения

© REUTERS / NTB / Hakon Mosvold LarsenСтрела, выпущенная из лука нападавшим в Конгсберге, Норвегия
Стрела, выпущенная из лука нападавшим в Конгсберге, Норвегия - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© REUTERS / NTB / Hakon Mosvold Larsen
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 15 окт – РИА Новости. Обвиняемого в убийстве пяти человек в норвежском Конгсберге передали сотрудникам службы здравоохранения, однако это не повлияет на процесс избрания ему меры пресечения, сообщила представитель полиции Анн Ирен Сване Матиассен телекомпании NRK.
"Обвиняемый был передан в службу здравоохранения. С учетом обследования его состояния здоровья это было лучшим решением", - пояснила Матиасен.
В норвежском городе Конгсберг несколько человек стали жертвами злоумышленника, стрелявшего из лука - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
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Норвежское СМИ сообщило подробности о мужчине, расстрелявшем людей из лука
По ее словам, это решение никак не повлияет на процесс по избранию стрелку меры пресечения, которую должны избрать в пятницу утром.
"Это имеет значение только для того, где именно он будет находиться во время предварительного заключения", - добавила представитель полиции.
Обвинение просит для стрелка четыре недели предварительного заключения с запретом на посещения и переписку. Ему также проведут полноценную психиатрическую экспертизу. Как отмечает издание VG, обвиняемый не будет присутствовать на заседании суда, он согласился на предварительное заключение.
В среду вечером полиция задержала в центре Конгсберга мужчину, который стрелял из лука, ранил убил по меньшей мере пятерых человек и нескольких ранил. Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) расценивает нападение с луком в Конгсберге как теракт. Известно, что подозреваемый действовал в одиночку. Задержанным оказался 37-летний датчанин, проживающий в Конгсберге, ему предъявлено обвинение. По данным полиции, он признал, что совершил то, в чем его обвиняют, выразил готовность сотрудничать с полицией, однако не пояснил мотивы бойни.
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