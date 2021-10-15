https://ria.ru/20211015/ubiystvo-1754691792.html

Мужчину, расстрелявшего из лука людей в Норвегии, передали медикам

Мужчину, расстрелявшего из лука людей в Норвегии, передали медикам - РИА Новости, 15.10.2021

Мужчину, расстрелявшего из лука людей в Норвегии, передали медикам

Обвиняемого в убийстве пяти человек в норвежском Конгсберге передали сотрудникам службы здравоохранения, однако это не повлияет на процесс избрания ему меры... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T10:49

2021-10-15T10:49

2021-10-15T10:49

в мире

норвегия

нападение с луком в норвежском городе конгсберге

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МУРМАНСК, 15 окт – РИА Новости. Обвиняемого в убийстве пяти человек в норвежском Конгсберге передали сотрудникам службы здравоохранения, однако это не повлияет на процесс избрания ему меры пресечения, сообщила представитель полиции Анн Ирен Сване Матиассен телекомпании NRK."Обвиняемый был передан в службу здравоохранения. С учетом обследования его состояния здоровья это было лучшим решением", - пояснила Матиасен.По ее словам, это решение никак не повлияет на процесс по избранию стрелку меры пресечения, которую должны избрать в пятницу утром."Это имеет значение только для того, где именно он будет находиться во время предварительного заключения", - добавила представитель полиции.Обвинение просит для стрелка четыре недели предварительного заключения с запретом на посещения и переписку. Ему также проведут полноценную психиатрическую экспертизу. Как отмечает издание VG, обвиняемый не будет присутствовать на заседании суда, он согласился на предварительное заключение.В среду вечером полиция задержала в центре Конгсберга мужчину, который стрелял из лука, ранил убил по меньшей мере пятерых человек и нескольких ранил. Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) расценивает нападение с луком в Конгсберге как теракт. Известно, что подозреваемый действовал в одиночку. Задержанным оказался 37-летний датчанин, проживающий в Конгсберге, ему предъявлено обвинение. По данным полиции, он признал, что совершил то, в чем его обвиняют, выразил готовность сотрудничать с полицией, однако не пояснил мотивы бойни.

https://ria.ru/20211014/strelba-1754593973.html

https://ria.ru/20211014/terakty-1754587952.html

норвегия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, норвегия, нападение с луком в норвежском городе конгсберге