Мужчину, расстрелявшего из лука людей в Норвегии, передали медикам
Обвиняемого в убийстве из лука пяти человек в Норвегии передали в службу здравоохранения
МУРМАНСК, 15 окт – РИА Новости. Обвиняемого в убийстве пяти человек в норвежском Конгсберге передали сотрудникам службы здравоохранения, однако это не повлияет на процесс избрания ему меры пресечения, сообщила представитель полиции Анн Ирен Сване Матиассен телекомпании NRK.
"Обвиняемый был передан в службу здравоохранения. С учетом обследования его состояния здоровья это было лучшим решением", - пояснила Матиасен.
По ее словам, это решение никак не повлияет на процесс по избранию стрелку меры пресечения, которую должны избрать в пятницу утром.
"Это имеет значение только для того, где именно он будет находиться во время предварительного заключения", - добавила представитель полиции.
Обвинение просит для стрелка четыре недели предварительного заключения с запретом на посещения и переписку. Ему также проведут полноценную психиатрическую экспертизу. Как отмечает издание VG, обвиняемый не будет присутствовать на заседании суда, он согласился на предварительное заключение.
В среду вечером полиция задержала в центре Конгсберга мужчину, который стрелял из лука, ранил убил по меньшей мере пятерых человек и нескольких ранил. Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) расценивает нападение с луком в Конгсберге как теракт. Известно, что подозреваемый действовал в одиночку. Задержанным оказался 37-летний датчанин, проживающий в Конгсберге, ему предъявлено обвинение. По данным полиции, он признал, что совершил то, в чем его обвиняют, выразил готовность сотрудничать с полицией, однако не пояснил мотивы бойни.
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