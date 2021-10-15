https://ria.ru/20211015/turizm-1754728715.html

Брифинг о новых возможностях приложения "Путешествую без COVID-19"

Брифинг о новых возможностях приложения "Путешествую без COVID-19" - РИА Новости, 15.10.2021

Брифинг о новых возможностях приложения "Путешествую без COVID-19"

19 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция в формате видеомоста Москва - Бишкек - Ереван - Минск - Нур-Султан на тему: "Новые опции приложения "Путешествую без COVID-19".

2021-10-15T13:35

2021-10-15T13:35

2021-10-15T13:35

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Задать вопросУчастник:- заместитель председателя правления Евразийского банка развития Тигран САРКИСЯН.В настоящее время использование приложения "Путешествую без COVID-19" является обязательным для въезда в Россию из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.Какова статистика пересечения границ с использованием приложения "Путешествую без COVID-19"? Сколько человек воспользовалось приложением с момента его внедрения? Какие новые опции появятся в Приложении в ближайшее время?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы