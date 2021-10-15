Брифинг о новых возможностях приложения "Путешествую без COVID-19"
19 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция в формате видеомоста Москва - Бишкек - Ереван - Минск - Нур-Султан на тему: "Новые опции приложения "Путешествую без COVID-19".
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Участник:
- заместитель председателя правления Евразийского банка развития Тигран САРКИСЯН.
В настоящее время использование приложения "Путешествую без COVID-19" является обязательным для въезда в Россию из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Какова статистика пересечения границ с использованием приложения "Путешествую без COVID-19"? Сколько человек воспользовалось приложением с момента его внедрения? Какие новые опции появятся в Приложении в ближайшее время?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участник:
- заместитель председателя правления Евразийского банка развития Тигран САРКИСЯН.
В настоящее время использование приложения "Путешествую без COVID-19" является обязательным для въезда в Россию из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Какова статистика пересечения границ с использованием приложения "Путешествую без COVID-19"? Сколько человек воспользовалось приложением с момента его внедрения? Какие новые опции появятся в Приложении в ближайшее время?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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