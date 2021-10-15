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Брифинг о новых возможностях приложения "Путешествую без COVID-19"
Брифинг о новых возможностях приложения "Путешествую без COVID-19" - РИА Новости, 15.10.2021
Брифинг о новых возможностях приложения "Путешествую без COVID-19"
19 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция в формате видеомоста Москва - Бишкек - Ереван - Минск - Нур-Султан на тему: "Новые опции приложения "Путешествую без COVID-19".
2021-10-15T13:35
2021-10-15T13:35
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Задать вопросУчастник:- заместитель председателя правления Евразийского банка развития Тигран САРКИСЯН.В настоящее время использование приложения "Путешествую без COVID-19" является обязательным для въезда в Россию из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.Какова статистика пересечения границ с использованием приложения "Путешествую без COVID-19"? Сколько человек воспользовалось приложением с момента его внедрения? Какие новые опции появятся в Приложении в ближайшее время?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
13:35 15.10.2021
 

Брифинг о новых возможностях приложения "Путешествую без COVID-19"

Читать ria.ru в
19 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция в формате видеомоста Москва - Бишкек - Ереван - Минск - Нур-Султан на тему: "Новые опции приложения "Путешествую без COVID-19".
Задать вопрос

Участник:
- заместитель председателя правления Евразийского банка развития Тигран САРКИСЯН.

В настоящее время использование приложения "Путешествую без COVID-19" является обязательным для въезда в Россию из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Какова статистика пересечения границ с использованием приложения "Путешествую без COVID-19"? Сколько человек воспользовалось приложением с момента его внедрения? Какие новые опции появятся в Приложении в ближайшее время?

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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