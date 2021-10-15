https://ria.ru/20211015/tseretilova-1754814139.html

Судебные приставы Чечни вернули женщине троих детей

Судебные приставы Чечни вернули женщине троих детей - РИА Новости, 15.10.2021

Судебные приставы Чечни вернули женщине троих детей

История жительницы Дагестана Нины Церетиловой вызвала широкий общественный резонанс.

2021-10-15T20:32

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Женщина рассказывала, что районный суд Махачалы передал троих детей на воспитание ее бывшему супругу якобы из-за ее "аморального" образа жизни. В марте 2021 года Верховный суд Дагестана постановил, что дети должны жить с матерью, однако бывший муж Нины, Магомед Церетилов, не возвращал детей. В октябре 2021 года судебные приставы Чечни все-таки вернули детей матери.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Судебные приставы Чечни вернули женщине троих детей История жительницы Дагестана Нины Церетиловой вызвала широкий общественный резонанс. Женщина рассказывала, что районный суд Махачалы передал троих детей на воспитание ее бывшему супругу якобы из-за ее "аморального" образа жизни. В марте 2021 года Верховный суд Дагестана постановил, что дети должны жить с матерью, однако бывший муж Нины, Магомед Церетилов, не возвращал детей. В октябре 2021 года судебные приставы Чечни все-таки вернули детей матери. 2021-10-15T20:32 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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