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Судебные приставы Чечни вернули женщине троих детей
Судебные приставы Чечни вернули женщине троих детей - РИА Новости, 15.10.2021
Судебные приставы Чечни вернули женщине троих детей
История жительницы Дагестана Нины Церетиловой вызвала широкий общественный резонанс.
2021-10-15T20:32
2021-10-15T20:32
2021-10-15T20:42
видео
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Женщина рассказывала, что районный суд Махачалы передал троих детей на воспитание ее бывшему супругу якобы из-за ее "аморального" образа жизни. В марте 2021 года Верховный суд Дагестана постановил, что дети должны жить с матерью, однако бывший муж Нины, Магомед Церетилов, не возвращал детей. В октябре 2021 года судебные приставы Чечни все-таки вернули детей матери.
РИА Новости
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РИА Новости
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Судебные приставы Чечни вернули женщине троих детей
История жительницы Дагестана Нины Церетиловой вызвала широкий общественный резонанс. Женщина рассказывала, что районный суд Махачалы передал троих детей на воспитание ее бывшему супругу якобы из-за ее "аморального" образа жизни. В марте 2021 года Верховный суд Дагестана постановил, что дети должны жить с матерью, однако бывший муж Нины, Магомед Церетилов, не возвращал детей. В октябре 2021 года судебные приставы Чечни все-таки вернули детей матери.
2021-10-15T20:32
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PT1M10S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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видео, видео
20:32 15.10.2021 (обновлено: 20:42 15.10.2021)
Судебные приставы Чечни вернули женщине троих детей
Женщине вернули детей спустя почти год после решения суда
История жительницы Дагестана Нины Церетиловой вызвала широкий общественный резонанс.