https://ria.ru/20211015/torgovlya-1754715457.html
Путин оценил сотрудничество стран СНГ в торговле на фоне пандемии
Путин оценил сотрудничество стран СНГ в торговле на фоне пандемии - РИА Новости, 15.10.2021
Путин оценил сотрудничество стран СНГ в торговле на фоне пандемии
Пандемия коронавируса затрудняет контакты на пространстве СНГ, но показатели торгового сотрудничества в рамках объединения начинают улучшаться, заявил президент РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:33
2021-10-15T12:33
2021-10-15T13:06
снг
экономика
в мире
торговля
владимир путин
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Пандемия коронавируса затрудняет контакты на пространстве СНГ, но показатели торгового сотрудничества в рамках объединения начинают улучшаться, заявил президент РФ Владимир Путин."Понятно, что пандемия коронавируса продолжает негативно сказываться на сферах экономики, затрудняет контакты, взаимодействие. Вместе с тем можно с удовлетворением отметить, что показатели торгово-инвестиционного сотрудничества в пределах СНГ все-таки улучшаются, начали улучшаться во всяком случае, увеличились объемы товарооборота внутри содружества почти на 27% за первое полугодие", – сказал Путин в ходе заседания совета глав государств СНГ в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20211015/sng-1754709422.html
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снг, экономика, в мире, торговля, владимир путин, россия, коронавирус covid-19
12:33 15.10.2021 (обновлено: 13:06 15.10.2021)
Путин оценил сотрудничество стран СНГ в торговле на фоне пандемии
Путин: показатели торгового сотрудничества стран СНГ улучшаются на фоне пандемии COVID-19