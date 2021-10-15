https://ria.ru/20211015/torgovlya-1754715457.html

Путин оценил сотрудничество стран СНГ в торговле на фоне пандемии

Путин оценил сотрудничество стран СНГ в торговле на фоне пандемии - РИА Новости, 15.10.2021

Путин оценил сотрудничество стран СНГ в торговле на фоне пандемии

Пандемия коронавируса затрудняет контакты на пространстве СНГ, но показатели торгового сотрудничества в рамках объединения начинают улучшаться, заявил президент РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T12:33

2021-10-15T12:33

2021-10-15T13:06

снг

экономика

в мире

торговля

владимир путин

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Пандемия коронавируса затрудняет контакты на пространстве СНГ, но показатели торгового сотрудничества в рамках объединения начинают улучшаться, заявил президент РФ Владимир Путин."Понятно, что пандемия коронавируса продолжает негативно сказываться на сферах экономики, затрудняет контакты, взаимодействие. Вместе с тем можно с удовлетворением отметить, что показатели торгово-инвестиционного сотрудничества в пределах СНГ все-таки улучшаются, начали улучшаться во всяком случае, увеличились объемы товарооборота внутри содружества почти на 27% за первое полугодие", – сказал Путин в ходе заседания совета глав государств СНГ в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20211015/sng-1754709422.html

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2021

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снг, экономика, в мире, торговля, владимир путин, россия, коронавирус covid-19