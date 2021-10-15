https://ria.ru/20211015/toplivo-1754673610.html

Правительство примет меры, чтобы сбалансировать рынок топлива

Правительство примет меры, чтобы сбалансировать рынок топлива - РИА Новости, 15.10.2021

Правительство примет меры, чтобы сбалансировать рынок топлива

Правительство России будет принимать меры, чтобы сбалансировать топливный рынок для независимых АЗС, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T08:47

2021-10-15T08:47

2021-10-15T10:31

экономика

правительство рф

александр новак

россия

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Правительство России будет принимать меры, чтобы сбалансировать топливный рынок для независимых АЗС, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Правительство проводит большую работу с тем, чтобы цены на бирже не росли, с тем, чтобы обеспечивался достаточно большой объем продукции, обеспечивающий удовлетворение спроса, то есть было предложение", - сказал Новак в интервью Business FM в рамках Российской энергетической недели."Результаты есть, у нас за последние два месяца на бирже цены частично даже снизились относительно пиковых значений, которые мы наблюдали в июне-июле месяцах, это, кстати, идет на пользу тем же независимым АЗС. Такая работа действительно проводится правительством, министерством энергетики, держится на контроле совместно с Федеральной антимонопольной службой", - заметил Новак.Он уточнил, что в стране примерно 25 тысяч заправок, из которых порядка 15 тысяч принадлежит крупным компаниям и около 10 тысяч - независимым, представляющим малый и средний бизнес. Часто, добавил Новак, они работают в удаленных населенных пунктах, в которые не доходят крупные компании, и там занимаются обеспечением потребителей нефтепродуктами."Конечно, на рынке должны быть не только заправки, принадлежащие крупным нефтяным компаниям, но и независимым… И поэтому это, конечно, тот сегмент, который необходимо сохранять, и мы это будем делать, мы и сегодня этим занимаемся, поэтому будем обязательно ситуацию не только мониторить, но и принимать меры, которые позволяли бы сбалансировать этот рынок и для независимых компаний", - заключил он.Розничная цена бензина с начала года выросла на 6,2% при инфляции 5,3%. Ранее Независимый топливный союз (НТС) и Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных операторов топливного рынка) направляли письма премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой принять меры для стабилизации ситуации на рынке топлива.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20210928/benzin-1752179111.html

https://ria.ru/20211015/benzin-1754672436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, правительство рф, александр новак, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021