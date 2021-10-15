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Наука
https://ria.ru/20211015/toksiny-1754663484.html
На Камчатке обнаружили новые неизвестные токсины
На Камчатке обнаружили новые неизвестные токсины - РИА Новости, 15.10.2021
На Камчатке обнаружили новые неизвестные токсины
Неизвестные токсины обнаружены учеными Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) при оценке экологической обстановки в районе массовой гибели... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T02:59
2021-10-15T02:59
наука
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
дальневосточный федеральный университет
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 окт - РИА Новости. Неизвестные токсины обнаружены учеными Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) при оценке экологической обстановки в районе массовой гибели гидробионтов осенью 2020 года, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.Ранее сообщалось, что Институт Мирового океана (ИМО) ДВФУ организовал экспедицию на Камчатский полуостров. Отряд из числа сотрудников и студентов ИМО во главе с директором института Кириллом Винниковым ведет исследование экологической обстановки в районах массовой гибели гидробионтов на юго-западном и юго-восточном побережьях после вредоносного цветения воды или так называемого "красного прилива" осенью 2020 года.В пресс-службе отметили, что последовательность событий, которые привели к происшествию на побережье Камчатки, учёные до сих пор не могут точно реконструировать, поскольку данные собирались уже после случившегося."По предварительным результатам можно говорить о том, что экосистемы восстанавливаются: многие организмы, которые в прошлом году отсутствовали, есть в акватории. Морские ежи, попавшие под воздействие эффекта выделения токсинов, в этом году присутствуют, но не в обычном количестве, то есть восстановление идет постепенно", — сказал Винников.История с ЧП в акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября 2020 года после сообщений об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Впоследствии там и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Были возбуждены уголовные дела. Причиной был официально признан природный фактор, связанный с цветением водорослей, выделявших токсины, - так называемый "красный прилив", который произошел из-за более теплой, чем обычно, воды.
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, дальневосточный федеральный университет, россия
02:59 15.10.2021
 
На Камчатке обнаружили новые неизвестные токсины

Ученые ДВФУ обнаружили на побережье Камчатки новые неизвестные токсины

© Фото : РосприроднадзорЭксперты Росприроднадзора на Камчатке
Эксперты Росприроднадзора на Камчатке - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© Фото : Росприроднадзор
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 окт - РИА Новости. Неизвестные токсины обнаружены учеными Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) при оценке экологической обстановки в районе массовой гибели гидробионтов осенью 2020 года, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.
Ранее сообщалось, что Институт Мирового океана (ИМО) ДВФУ организовал экспедицию на Камчатский полуостров. Отряд из числа сотрудников и студентов ИМО во главе с директором института Кириллом Винниковым ведет исследование экологической обстановки в районах массовой гибели гидробионтов на юго-западном и юго-восточном побережьях после вредоносного цветения воды или так называемого "красного прилива" осенью 2020 года.
"Было обнаружено порядка 10 микроводорослей в разной концентрации, новые токсины, природу которых мы до сих пор не знаем. Целый институт биоорганической химии занимается созданием маркёров, которые позволят в будущем эти токсины идентифицировать. Параллельно работает лаборатория спутникового зондирования, которая пытается мониторить цветение водорослей в северных водах Тихого океана", — приводит пресс-служба слова директора Института Мирового океана Кирилла Винникова.
В пресс-службе отметили, что последовательность событий, которые привели к происшествию на побережье Камчатки, учёные до сих пор не могут точно реконструировать, поскольку данные собирались уже после случившегося.
"По предварительным результатам можно говорить о том, что экосистемы восстанавливаются: многие организмы, которые в прошлом году отсутствовали, есть в акватории. Морские ежи, попавшие под воздействие эффекта выделения токсинов, в этом году присутствуют, но не в обычном количестве, то есть восстановление идет постепенно", — сказал Винников.
История с ЧП в акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября 2020 года после сообщений об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Впоследствии там и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Были возбуждены уголовные дела. Причиной был официально признан природный фактор, связанный с цветением водорослей, выделявших токсины, - так называемый "красный прилив", который произошел из-за более теплой, чем обычно, воды.
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НаукаПроисшествияПетропавловск-КамчатскийКамчатский крайДальневосточный федеральный университетРоссия
 
 
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