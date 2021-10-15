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В Белоруссии Telegram-канал Тихановской признали экстремистским
В Белоруссии Telegram-канал Тихановской признали экстремистским - РИА Новости, 15.10.2021
В Белоруссии Telegram-канал Тихановской признали экстремистским
Суд в Минске признал экстремистским Telegram-канал лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, заявили РИА Новости РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T18:49
2021-10-15T18:49
в мире
белоруссия
минск
telegram (приложение)
мвд белоруссии
светлана тихановская
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МИНСК, 15 окт – РИА Новости. Суд в Минске признал экстремистским Telegram-канал лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства внутренних дел Белоруссии."Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК (главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией – ред.) МВД Telegram-канал "Светлана Тихановская" признан экстремистским материалом", - говорится в сообщении.Telegram-канал ГУБОПиК напоминает, что хранение экстремистских материалов, а равно подписка на Telegram-каналы, признанные экстремистскими, влечет уголовную ответственность.Ранее правительство Белоруссии приняло постановление, в соответствии с которым МВД будет вести и размещать на своем сайте перечни организаций, формирований и лиц, причастных к экстремистской деятельности. Документ вступил в силу в пятницу. Как пояснял в видеокоментарии представитель ГУБОПиК МВД, документ дает старт работе правоохранителей по юридическому признанию экстремистскими формированиями групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе с использованием интернет-мессенджеров и социальных сетей.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает победителем президентских выборов в 2020 году Тихановскую. Выехавшая в Литву Тихановская является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал. В Литве действует офис Тихановской, также по ее инициативе в Белоруссии был создан координационный совет белорусской оппозиции.В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20211012/tikhanovskaya-1754291831.html
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в мире, белоруссия, минск, telegram (приложение), мвд белоруссии, светлана тихановская
18:49 15.10.2021
 
В Белоруссии Telegram-канал Тихановской признали экстремистским

МВД Белоруссии признало Telegram-канал Тихановской экстремистским

© AP Photo / Robert BumstedСветлана Тихановская в Нью-Йорке
Светлана Тихановская в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© AP Photo / Robert Bumsted
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МИНСК, 15 окт – РИА Новости. Суд в Минске признал экстремистским Telegram-канал лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства внутренних дел Белоруссии.
"Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК (главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией – ред.) МВД Telegram-канал "Светлана Тихановская" признан экстремистским материалом", - говорится в сообщении.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
12 октября, 22:39Протесты в Белоруссии
Против Тихановской и Латушко завели дело о самовольном присвоении власти
Telegram-канал ГУБОПиК напоминает, что хранение экстремистских материалов, а равно подписка на Telegram-каналы, признанные экстремистскими, влечет уголовную ответственность.
Ранее правительство Белоруссии приняло постановление, в соответствии с которым МВД будет вести и размещать на своем сайте перечни организаций, формирований и лиц, причастных к экстремистской деятельности. Документ вступил в силу в пятницу. Как пояснял в видеокоментарии представитель ГУБОПиК МВД, документ дает старт работе правоохранителей по юридическому признанию экстремистскими формированиями групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе с использованием интернет-мессенджеров и социальных сетей.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 12:14
Лукашенко рассказал о покинувших Белоруссию оппозиционерах
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает победителем президентских выборов в 2020 году Тихановскую. Выехавшая в Литву Тихановская является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал. В Литве действует офис Тихановской, также по ее инициативе в Белоруссии был создан координационный совет белорусской оппозиции.
В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
 
В миреБелоруссияМинскTelegram (приложение)МВД БелоруссииСветлана Тихановская
 
 
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