https://ria.ru/20211015/tikhanovskaya-1754800708.html

В Белоруссии Telegram-канал Тихановской признали экстремистским

В Белоруссии Telegram-канал Тихановской признали экстремистским - РИА Новости, 15.10.2021

В Белоруссии Telegram-канал Тихановской признали экстремистским

Суд в Минске признал экстремистским Telegram-канал лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, заявили РИА Новости РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T18:49

2021-10-15T18:49

2021-10-15T18:49

в мире

белоруссия

минск

telegram (приложение)

мвд белоруссии

светлана тихановская

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743487928_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b30f89cfd710d8059c7ae05cda632934.jpg

МИНСК, 15 окт – РИА Новости. Суд в Минске признал экстремистским Telegram-канал лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства внутренних дел Белоруссии."Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК (главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией – ред.) МВД Telegram-канал "Светлана Тихановская" признан экстремистским материалом", - говорится в сообщении.Telegram-канал ГУБОПиК напоминает, что хранение экстремистских материалов, а равно подписка на Telegram-каналы, признанные экстремистскими, влечет уголовную ответственность.Ранее правительство Белоруссии приняло постановление, в соответствии с которым МВД будет вести и размещать на своем сайте перечни организаций, формирований и лиц, причастных к экстремистской деятельности. Документ вступил в силу в пятницу. Как пояснял в видеокоментарии представитель ГУБОПиК МВД, документ дает старт работе правоохранителей по юридическому признанию экстремистскими формированиями групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе с использованием интернет-мессенджеров и социальных сетей.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает победителем президентских выборов в 2020 году Тихановскую. Выехавшая в Литву Тихановская является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал. В Литве действует офис Тихановской, также по ее инициативе в Белоруссии был создан координационный совет белорусской оппозиции.В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20211012/tikhanovskaya-1754291831.html

https://ria.ru/20211002/lukashenko-1752785839.html

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, telegram (приложение), мвд белоруссии, светлана тихановская