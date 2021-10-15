В Белоруссии Telegram-канал Тихановской признали экстремистским
МВД Белоруссии признало Telegram-канал Тихановской экстремистским
© AP Photo / Robert BumstedСветлана Тихановская в Нью-Йорке
© AP Photo / Robert Bumsted
МИНСК, 15 окт – РИА Новости. Суд в Минске признал экстремистским Telegram-канал лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства внутренних дел Белоруссии.
"Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК (главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией – ред.) МВД Telegram-канал "Светлана Тихановская" признан экстремистским материалом", - говорится в сообщении.
Telegram-канал ГУБОПиК напоминает, что хранение экстремистских материалов, а равно подписка на Telegram-каналы, признанные экстремистскими, влечет уголовную ответственность.
Ранее правительство Белоруссии приняло постановление, в соответствии с которым МВД будет вести и размещать на своем сайте перечни организаций, формирований и лиц, причастных к экстремистской деятельности. Документ вступил в силу в пятницу. Как пояснял в видеокоментарии представитель ГУБОПиК МВД, документ дает старт работе правоохранителей по юридическому признанию экстремистскими формированиями групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе с использованием интернет-мессенджеров и социальных сетей.
2 октября, 12:14Лукашенко рассказал о покинувших Белоруссию оппозиционерах
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает победителем президентских выборов в 2020 году Тихановскую. Выехавшая в Литву Тихановская является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал. В Литве действует офис Тихановской, также по ее инициативе в Белоруссии был создан координационный совет белорусской оппозиции.
В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.