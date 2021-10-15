https://ria.ru/20211015/testy-1754750921.html

Почти 11,7 млн ПЦР-тестов сделано в Подмосковье в пандемию

Почти 11,7 млн ПЦР-тестов сделано в Подмосковье в пандемию - РИА Новости, 15.10.2021

Почти 11,7 млн ПЦР-тестов сделано в Подмосковье в пандемию

Почти 11,7 миллиона ПЦР-исследований на коронавирус выполнено в Подмосковье за время пандемии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T15:16

2021-10-15T15:16

2021-10-15T15:16

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Почти 11,7 миллиона ПЦР-исследований на коронавирус выполнено в Подмосковье за время пандемии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона."С начала пандемии новой коронавирусной инфекции в Московской области выполнили почти 11,7 миллиона ПЦР-исследований на COVID-19", - говорится в сообщении.Как сообщает ведомство, ПЦР-исследование на COVID-19 в Московской области проводится бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания. Результаты анализа приходят в виде СМС.Чтобы снизить риск заболевания и развития тяжелых последствий COVID-19, специалисты рекомендуют пройти вакцинацию. Сделать это можно бесплатно в одном из пунктов вакцинации Подмосковья. Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте.

https://ria.ru/20211014/gripp-1754600431.html

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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус covid-19