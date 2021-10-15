Почти 11,7 млн ПЦР-тестов сделано в Подмосковье в пандемию
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Почти 11,7 миллиона ПЦР-исследований на коронавирус выполнено в Подмосковье за время пандемии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"С начала пандемии новой коронавирусной инфекции в Московской области выполнили почти 11,7 миллиона ПЦР-исследований на COVID-19", - говорится в сообщении.
Как сообщает ведомство, ПЦР-исследование на COVID-19 в Московской области проводится бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания. Результаты анализа приходят в виде СМС.
Чтобы снизить риск заболевания и развития тяжелых последствий COVID-19, специалисты рекомендуют пройти вакцинацию. Сделать это можно бесплатно в одном из пунктов вакцинации Подмосковья. Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте.
"Сейчас мы наблюдаем рост заболеваемости не только сезонными респираторными заболеваниями, но и новой коронавирусной инфекцией. Основной способ диагностики COVID-19 – ПЦР-исследование. Для проведения исследований в Подмосковье работают 12 гослабораторий, в сутки выполняется порядка 30 тысяч тестирований", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.