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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211015/testy-1754750921.html
Почти 11,7 млн ПЦР-тестов сделано в Подмосковье в пандемию
Почти 11,7 млн ПЦР-тестов сделано в Подмосковье в пандемию - РИА Новости, 15.10.2021
Почти 11,7 млн ПЦР-тестов сделано в Подмосковье в пандемию
Почти 11,7 миллиона ПЦР-исследований на коронавирус выполнено в Подмосковье за время пандемии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T15:16
2021-10-15T15:16
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Почти 11,7 миллиона ПЦР-исследований на коронавирус выполнено в Подмосковье за время пандемии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона."С начала пандемии новой коронавирусной инфекции в Московской области выполнили почти 11,7 миллиона ПЦР-исследований на COVID-19", - говорится в сообщении.Как сообщает ведомство, ПЦР-исследование на COVID-19 в Московской области проводится бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания. Результаты анализа приходят в виде СМС.Чтобы снизить риск заболевания и развития тяжелых последствий COVID-19, специалисты рекомендуют пройти вакцинацию. Сделать это можно бесплатно в одном из пунктов вакцинации Подмосковья. Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте.
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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус covid-19
15:16 15.10.2021
 

Почти 11,7 млн ПЦР-тестов сделано в Подмосковье в пандемию

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Почти 11,7 миллиона ПЦР-исследований на коронавирус выполнено в Подмосковье за время пандемии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"С начала пандемии новой коронавирусной инфекции в Московской области выполнили почти 11,7 миллиона ПЦР-исследований на COVID-19", - говорится в сообщении.
Как сообщает ведомство, ПЦР-исследование на COVID-19 в Московской области проводится бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания. Результаты анализа приходят в виде СМС.
Чтобы снизить риск заболевания и развития тяжелых последствий COVID-19, специалисты рекомендуют пройти вакцинацию. Сделать это можно бесплатно в одном из пунктов вакцинации Подмосковья. Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте.
"Сейчас мы наблюдаем рост заболеваемости не только сезонными респираторными заболеваниями, но и новой коронавирусной инфекцией. Основной способ диагностики COVID-19 – ПЦР-исследование. Для проведения исследований в Подмосковье работают 12 гослабораторий, в сутки выполняется порядка 30 тысяч тестирований", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.
Мужчина во время вакцинации в прививочном пункте - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 16:55Новости Подмосковья
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