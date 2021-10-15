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В Свердловской области загорелся автосервис и частная пилорама
В Свердловской области загорелся автосервис и частная пилорама - РИА Новости, 15.10.2021
В Свердловской области загорелся автосервис и частная пилорама
Частная пилорама и автосервис горят в Свердловской области, информации о пострадавших пока не поступало, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T21:11
2021-10-15T21:21
происшествия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Частная пилорама и автосервис горят в Свердловской области, информации о пострадавших пока не поступало, сообщает МЧС РФ.По данным ведомства, сообщение о пожаре по адресу город Березовский, улица Уральская 71 Б поступило в 20.58. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через 10 минут. Было установлено, что горит кровля частной пилорамы."По деревянным конструкциям огонь быстро распространился на кровлю расположенного рядом здания автосервиса. Из помещения автосервиса пожарными были эвакуированы четыре баллона с газом. Огнеборцы прилагают все усилия для локализации пожара", - говорится в сообщении.Отмечается, что информации о пострадавших нет. В тушении задействованы девять единиц пожарной техники и 26 человек.
свердловская область
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происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:11 15.10.2021 (обновлено: 21:21 15.10.2021)
 
В Свердловской области загорелся автосервис и частная пилорама

В Свердловской области в городе Березовский загорелся автосервис и частная пилорама

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Александр Кожохин
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Частная пилорама и автосервис горят в Свердловской области, информации о пострадавших пока не поступало, сообщает МЧС РФ.
По данным ведомства, сообщение о пожаре по адресу город Березовский, улица Уральская 71 Б поступило в 20.58. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через 10 минут. Было установлено, что горит кровля частной пилорамы.
"По деревянным конструкциям огонь быстро распространился на кровлю расположенного рядом здания автосервиса. Из помещения автосервиса пожарными были эвакуированы четыре баллона с газом. Огнеборцы прилагают все усилия для локализации пожара", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информации о пострадавших нет. В тушении задействованы девять единиц пожарной техники и 26 человек.
 
ПроисшествияСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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