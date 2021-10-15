https://ria.ru/20211015/stskk-1754772862.html

В ДНР обвинили Украину в подвозе боеприпасов на машинах с символикой СЦКК

В ДНР обвинили Украину в подвозе боеприпасов на машинах с символикой СЦКК - РИА Новости, 15.10.2021

В ДНР обвинили Украину в подвозе боеприпасов на машинах с символикой СЦКК

Украинские силовики используют автомобили с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) для перевозки личного состава РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T16:55

2021-10-15T16:55

2021-10-15T16:55

в мире

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

донбасс

эдуард басурин

сцкк

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские силовики используют автомобили с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) для перевозки личного состава и подвоза боеприпасов на позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин."В течение недели нашей разведкой неоднократно отмечались факты использования командованием ВСУ автомобильного транспорта с символикой СЦКК для обеспечения выполнения боевых задач подразделениями на переднем крае обороны", - сказал Басурин журналистам.По его словам, на автомобилях с символикой СЦКК украинские силовики подвозят боеприпасы на позиции и перевозят личный состав.

https://ria.ru/20211013/lnr-1754434848.html

донецкая народная республика

донбасс

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в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс, эдуард басурин, сцкк, ситуация в днр и лнр