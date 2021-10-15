Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211015/stskk-1754772862.html
В ДНР обвинили Украину в подвозе боеприпасов на машинах с символикой СЦКК
В ДНР обвинили Украину в подвозе боеприпасов на машинах с символикой СЦКК - РИА Новости, 15.10.2021
В ДНР обвинили Украину в подвозе боеприпасов на машинах с символикой СЦКК
Украинские силовики используют автомобили с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) для перевозки личного состава РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T16:55
2021-10-15T16:55
в мире
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
донбасс
эдуард басурин
сцкк
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152163/03/1521630314_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_de2363bc875e73bdd876d5ea402c00f5.jpg
ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские силовики используют автомобили с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) для перевозки личного состава и подвоза боеприпасов на позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин."В течение недели нашей разведкой неоднократно отмечались факты использования командованием ВСУ автомобильного транспорта с символикой СЦКК для обеспечения выполнения боевых задач подразделениями на переднем крае обороны", - сказал Басурин журналистам.По его словам, на автомобилях с символикой СЦКК украинские силовики подвозят боеприпасы на позиции и перевозят личный состав.
https://ria.ru/20211013/lnr-1754434848.html
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152163/03/1521630314_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a8df9201558514a848570eaf85c21cea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс, эдуард басурин, сцкк, ситуация в днр и лнр
16:55 15.10.2021
 
В ДНР обвинили Украину в подвозе боеприпасов на машинах с символикой СЦКК

Замначальника армии ДНР Басурин: Украина подвозит боеприпасы на машинах с символикой СЦКК

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗаместитель командующего корпусом министерства обороны ДНР Эдуард Басурин. 2016 год
Заместитель командующего корпусом министерства обороны ДНР Эдуард Басурин. 2016 год - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские силовики используют автомобили с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) для перевозки личного состава и подвоза боеприпасов на позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"В течение недели нашей разведкой неоднократно отмечались факты использования командованием ВСУ автомобильного транспорта с символикой СЦКК для обеспечения выполнения боевых задач подразделениями на переднем крае обороны", - сказал Басурин журналистам.
По его словам, на автомобилях с символикой СЦКК украинские силовики подвозят боеприпасы на позиции и перевозят личный состав.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 18:18
В Луганске не будут вести диалог с Киевом до возвращения офицера СЦКК
 
В миреВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДонбассЭдуард БасуринСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51При нападениях в Канаде пострадали четыре человека
03:52Контр-адмирал прокомментировал инцидент с эсминцем в Японском море
03:48В России подготовили ПДД для электросамокатов
03:27Русский Халк планирует установить новый мировой рекорд
03:15Автолюбителям напомнили об особенностях подготовки машины к зиме
03:06Кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять под дождем
03:00Юрист напомнил о праве россиян вернуть деньги за ремонт в новостройке
02:51Королева Елизавета II отказалась от употребления алкоголя, пишет СМИ
02:44Минтранс и МВД определились с термином "электросамокат"
02:36Поклонская ответила на угрозы Украины экстрадировать ее из Кабо-Верде
02:20Эксперт рассказал о новых правилах по сделкам с недвижимостью
02:16Врач рассказала о симптомах депрессии после COVID-19
02:15В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли четыре человека
02:00На Украине рассказали, как Зеленский "дал пощечину" Байдену ради Путина
01:54ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре
01:48Клинтон идет на поправку
01:28В НАСА поделились подробностями инцидента на МКС
01:15Россиянам назвали товары, которые к концу года вырастут в цене
00:50Российская делегация в США встретилась с Салливаном
00:42Вучича не устроила предложенная Россией цена на газ
Лента новостейМолния