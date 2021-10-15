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В ДНР обвинили Украину в подвозе боеприпасов на машинах с символикой СЦКК
В ДНР обвинили Украину в подвозе боеприпасов на машинах с символикой СЦКК - РИА Новости, 15.10.2021
В ДНР обвинили Украину в подвозе боеприпасов на машинах с символикой СЦКК
Украинские силовики используют автомобили с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) для перевозки личного состава РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T16:55
2021-10-15T16:55
2021-10-15T16:55
в мире
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
донбасс
эдуард басурин
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские силовики используют автомобили с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) для перевозки личного состава и подвоза боеприпасов на позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин."В течение недели нашей разведкой неоднократно отмечались факты использования командованием ВСУ автомобильного транспорта с символикой СЦКК для обеспечения выполнения боевых задач подразделениями на переднем крае обороны", - сказал Басурин журналистам.По его словам, на автомобилях с символикой СЦКК украинские силовики подвозят боеприпасы на позиции и перевозят личный состав.
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в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс, эдуард басурин, сцкк, ситуация в днр и лнр
В ДНР обвинили Украину в подвозе боеприпасов на машинах с символикой СЦКК
Замначальника армии ДНР Басурин: Украина подвозит боеприпасы на машинах с символикой СЦКК