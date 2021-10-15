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Россия и США обсудили палестино-израильское урегулирование
Россия и США обсудили палестино-израильское урегулирование - РИА Новости, 15.10.2021
Россия и США обсудили палестино-израильское урегулирование
Спецпредставитель министра иностранных дел РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков и помощник госсекретаря США по делам Израиля и Палестины... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T15:17
2021-10-15T15:17
в мире
израиль
сша
палестина
оон
владимир сафронков
россия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Спецпредставитель министра иностранных дел РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков и помощник госсекретаря США по делам Израиля и Палестины Хади Амр обсудили по телефону взаимодействие Москвы и Вашингтона в сфере палестино-израильского урегулирования, сообщает МИД РФ."Обсуждались возможные направления дальнейшего взаимодействия Москвы и Вашингтона в сфере палестино-израильского урегулирования как в двустороннем формате, так и в рамках ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ООН и ЕС", - говорится в сообщении.Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей.Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
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в мире, израиль, сша, палестина, оон, владимир сафронков, россия
15:17 15.10.2021
 
Россия и США обсудили палестино-израильское урегулирование

Дипломаты России и США обсудили палестино-израильское урегулирование

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Спецпредставитель министра иностранных дел РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков и помощник госсекретаря США по делам Израиля и Палестины Хади Амр обсудили по телефону взаимодействие Москвы и Вашингтона в сфере палестино-израильского урегулирования, сообщает МИД РФ.
"Обсуждались возможные направления дальнейшего взаимодействия Москвы и Вашингтона в сфере палестино-израильского урегулирования как в двустороннем формате, так и в рамках ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ООН и ЕС", - говорится в сообщении.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей.
Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
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В миреИзраильСШАПалестинаООНВладимир СафронковРоссия
 
 
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