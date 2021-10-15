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Черногория получила новую партию вакцины "Спутник V"
Черногория получила новую партию вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 15.10.2021
Черногория получила новую партию вакцины "Спутник V"
Власти Черногории получили новую партию вакцины "Спутник V", в церемонии принял участие посол РФ Владислав Масленников, сообщил минздрав республики. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T14:25
2021-10-15T14:25
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
черногория
российский фонд прямых инвестиций
россия
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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БЕЛГРАД, 15 окт – РИА Новости. Власти Черногории получили новую партию вакцины "Спутник V", в церемонии принял участие посол РФ Владислав Масленников, сообщил минздрав республики."Партию вакцины встречали министр здравоохранения доктор Елена Боровинич-Бойович и гендиректор Дирекции общественного здоровья по цифровому здравоохранению Александр Секулич в присутствии посла РФ Владислава Масленникова", - сообщило министерство в Facebook.Отмечается, что те граждане Черногории, кто "с нетерпением ожидает именно этой вакцины", смогут начиная с 16 октября принять первую, а затем и вторую дозу "Спутника V".По данным черногорского минздрава к пятнице, свыше половины взрослого населения страны – 228 тысяч человек - получили по две дозы различных вакцин от коронавируса.&nbsp;"Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.
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в мире, вакцинация, черногория, российский фонд прямых инвестиций, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
14:25 15.10.2021
 
Черногория получила новую партию вакцины "Спутник V"

Черногория получила новую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БЕЛГРАД, 15 окт – РИА Новости. Власти Черногории получили новую партию вакцины "Спутник V", в церемонии принял участие посол РФ Владислав Масленников, сообщил минздрав республики.
"Партию вакцины встречали министр здравоохранения доктор Елена Боровинич-Бойович и гендиректор Дирекции общественного здоровья по цифровому здравоохранению Александр Секулич в присутствии посла РФ Владислава Масленникова", - сообщило министерство в Facebook.
Отмечается, что те граждане Черногории, кто "с нетерпением ожидает именно этой вакцины", смогут начиная с 16 октября принять первую, а затем и вторую дозу "Спутника V".
По данным черногорского минздрава к пятнице, свыше половины взрослого населения страны – 228 тысяч человек - получили по две дозы различных вакцин от коронавируса.
 "Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.
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Распространение коронавирусаВ миреВакцинацияЧерногорияРоссийский фонд прямых инвестицийРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
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