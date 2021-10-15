https://ria.ru/20211015/sputnik-1754696667.html

Слуцкий оценил работу RT и Sputnik за рубежом

Слуцкий оценил работу RT и Sputnik за рубежом - РИА Новости, 15.10.2021

Слуцкий оценил работу RT и Sputnik за рубежом

Российские СМИ, включая телеканал RT и агентство Sputnik, решают задачу предоставления информации о России для соотечественников за рубежом, но эту работу... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T11:11

2021-10-15T11:11

2021-10-15T11:11

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские СМИ, включая телеканал RT и агентство Sputnik, решают задачу предоставления информации о России для соотечественников за рубежом, но эту работу необходимо наращивать, сказал председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.Как отметил Слуцкий, ещё некоторое время назад российское информационное присутствие в мире вызывало беспокойство."Находясь внутри России, мы иногда не понимаем, что снаружи нас не очень слышно. И вот сегодня и "Russia Today", РТР-Планета, (агентство) Sputnik решают эту задачу. Она также не до конца решена, но в этом направлении идёт поступательная, достаточно форсированная работа", - сказал он на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.Как отметил Слуцкий, благодаря этому, соотечественники в тысячах километрах от России могут в режиме онлайн следить за происходящим в РФ. "И эту работу необходимо продолжать и необходимо наращивать", - добавил депутат.

https://ria.ru/20210705/smi-1739936184.html

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в мире, госдума рф, sputnik, телеканал rt, леонид слуцкий (политик), россия