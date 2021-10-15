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Как изменился спрос на отдых в России после введения QR-кодов в регионах
Как изменился спрос на отдых в России после введения QR-кодов в регионах - РИА Новости, 15.10.2021
Как изменился спрос на отдых в России после введения QR-кодов в регионах
Аналитики выяснили, как изменился спрос на бронирование жилья для отдыха в регионах России после ужесточения антикоронавирусных ограничений и введения QR-кодов, РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T11:30
2021-10-15T11:30
2021-10-15T11:30
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Аналитики выяснили, как изменился спрос на бронирование жилья для отдыха в регионах России после ужесточения антикоронавирусных ограничений и введения QR-кодов, сообщили в пресс-службе сервиса Tvil.ru.Общее падение заявок за последние две недели составило 25 процентов по сравнению со второй половиной сентября, отмечают эксперты.После введения новых мер борьбы с COVID-19 интерес на отдых в Сочи упал на 70 процентов, в Крыму – на 50, в Абхазии – на 69, в Карелии – на 66.Согласно статистике, в топ направлений со снизившимся спросом также вошли Кисловодск, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Москва и Ростов-на-Дону.
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отдых, республика карелия, республика крым, сочи, абхазия, новости - туризм, туристы, туризм, россия, коронавирус covid-19, qr-код
Как изменился спрос на отдых в России после введения QR-кодов в регионах
Аналитики выяснили, насколько упал спрос на отдых в регионах РФ после введения QR-кодов
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Аналитики выяснили, как изменился спрос на бронирование жилья для отдыха в регионах России после ужесточения антикоронавирусных ограничений и введения QR-кодов, сообщили в пресс-службе сервиса Tvil.ru.
Общее падение заявок за последние две недели составило 25 процентов по сравнению со второй половиной сентября, отмечают эксперты.
После введения новых мер борьбы с COVID-19 интерес на отдых в Сочи упал на 70 процентов, в Крыму – на 50, в Абхазии – на 69, в Карелии – на 66.
Согласно статистике, в топ направлений со снизившимся спросом также вошли Кисловодск, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Москва и Ростов-на-Дону.