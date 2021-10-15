https://ria.ru/20211015/spros-1754689607.html

Как изменился спрос на отдых в России после введения QR-кодов в регионах

Как изменился спрос на отдых в России после введения QR-кодов в регионах - РИА Новости, 15.10.2021

Как изменился спрос на отдых в России после введения QR-кодов в регионах

Аналитики выяснили, как изменился спрос на бронирование жилья для отдыха в регионах России после ужесточения антикоронавирусных ограничений и введения QR-кодов, РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T11:30

2021-10-15T11:30

2021-10-15T11:30

туризм

отдых

республика карелия

республика крым

сочи

абхазия

новости - туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741488519_0:173:3078:1905_1920x0_80_0_0_f6bf05bb8118bc74a0499985227f4740.jpg

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Аналитики выяснили, как изменился спрос на бронирование жилья для отдыха в регионах России после ужесточения антикоронавирусных ограничений и введения QR-кодов, сообщили в пресс-службе сервиса Tvil.ru.Общее падение заявок за последние две недели составило 25 процентов по сравнению со второй половиной сентября, отмечают эксперты.После введения новых мер борьбы с COVID-19 интерес на отдых в Сочи упал на 70 процентов, в Крыму – на 50, в Абхазии – на 69, в Карелии – на 66.Согласно статистике, в топ направлений со снизившимся спросом также вошли Кисловодск, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Москва и Ростов-на-Дону.

https://ria.ru/20211015/pravonarusheniya-1754526603.html

республика карелия

республика крым

сочи

абхазия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых, республика карелия, республика крым, сочи, абхазия, новости - туризм, туристы, туризм, россия, коронавирус covid-19, qr-код