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Совет глав государств СНГ

Совет глав государств СНГ - РИА Новости, 15.10.2021

Совет глав государств СНГ

Согласно Уставу Содружества Независимых Государств, Совет глав государств является высшим органом Содружества. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T01:31

2021-10-15T01:31

2021-10-15T01:31

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снг

россия

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Согласно Уставу Содружества Независимых Государств, Совет глав государств является высшим органом Содружества. Деятельность Совета глав государств регулируется Соглашением о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года, Уставом Содружества от 22 января 1993 года, документами, принятыми в их развитие, а также Правилами процедуры Совета глав государств.В настоящее время в состав Совета глав государств СНГ входят: президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Молдавии Майя Санду, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Украины Владимир Зеленский. Украина с 2014 года фактически не участвует в деятельности Содружества, не направляя при этом официального уведомления о выходе из организации. Совет глав государств обсуждает и решает принципиальные вопросы, связанные с деятельностью государств-членов в сфере их общих интересов.Совет глав государств Содружества на своих заседаниях принимает также решения, касающиеся:– внесения поправок в Устав СНГ;– создания новых или упразднения существующих органов Содружества;– оптимизации структуры СНГ, совершенствования деятельности органов Содружества;– заслушивания отчетов о деятельности органов СНГ;– назначения (утверждения) руководителей органов, отнесенных к его компетенции;– делегирования полномочий нижестоящим органам;– утверждения положений об органах СНГ, отнесенных к его компетенции.В течение года, как правило, проводятся одно очередное и одно неформальное заседания Совета глав государств.Неформальное заседание Совета глав государств созывается по инициативе хотя бы одного из государств-участников СНГ. Неформальное заседание проводится в формате, предлагаемом государством, в котором проводится такое заседание, с учетом возможных пожеланий участников заседания.Подготовку очередного заседания осуществляет Исполнительный комитет СНГ совместно с государством-участником, в котором проводится такое заседание.Подготовку неформального заседания осуществляет государство-участник, в котором проводится такое заседание, в случае необходимости, с привлечением Исполнительного комитета.По инициативе одного из государств-членов могут созываться внеочередные заседания Совета.Заседания Совета глав государств проводятся в городе Минске или, по договоренности, в одном из других городов государств-участников.Решения Совета глав государств принимаются с общего согласия – консенсусом. Любое государство может заявить о своей незаинтересованности в том или ином вопросе, что не должно рассматриваться в качестве препятствия для принятия решения.Совет глав государств создает рабочие и вспомогательные органы как на постоянной, так и на временной основе. Эти органы формируются из представителей государств-членов, наделенных соответствующими полномочиями. К участию в их заседаниях могут привлекаться эксперты и консультанты.Для решения вопросов сотрудничества в отдельных областях и разработки рекомендаций для Совета глав государств созываются совещания руководителей соответствующих государственных органов.Член Совета от государства-участника, осуществляющего функции председательства в СНГ, является председателем Совета глав государств.Председатель Совета открывает и закрывает заседание; ведет заседание, в том числе представляет на утверждение повестку дня заседания и регламент работы, предоставляет слово для докладов и выступлений, вносит на рассмотрение проекты документов и предложения по рассматриваемым вопросам; подписывает протокольные решения Совета и др.Принятые Советами документы, которые открыты для печати, публикуются в издании Единого реестра правовых актов и других документов СНГ, а также размещаются на сайте Исполнительного комитета.Рабочим языком Совета является русский язык.В 2021 году Совет глав государств-членов СНГ возглавляет президент Белоруссии Александр Лукашенко.Очередное заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств состоится 15 октября 2021 года. Оно пройдет в формате видеоконференцсвязи.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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