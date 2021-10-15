https://ria.ru/20211015/sootechestvenniki-1754687787.html

Путин назвал поддержку соотечественников важнейшим приоритетом для России

Путин назвал поддержку соотечественников важнейшим приоритетом для России - РИА Новости, 15.10.2021

Путин назвал поддержку соотечественников важнейшим приоритетом для России

Поддержка соотечественников и содействие им является одним из важнейших российских приоритетов, заявил президент России Владимир Путин в послании к участникам... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T10:33

2021-10-15T10:33

2021-10-15T10:33

общество

владимир путин

сергей лавров

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Поддержка соотечественников и содействие им является одним из важнейших российских приоритетов, заявил президент России Владимир Путин в послании к участникам VII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом."Поддержка соотечественников, содействие в осуществлении значимых проектов в сферах образования, просвещения, культуры, социального обеспечения неизменно относится к числу важнейших общенациональных приоритетов", - зачитал обращение президента министр иностранных дел России Сергей Лавров.Путин в послании также заявил о намерении наращивать работу на этом направлении.

https://ria.ru/20210721/diskriminatsiya-1742230739.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, сергей лавров