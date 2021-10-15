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Путин назвал поддержку соотечественников важнейшим приоритетом для России
Путин назвал поддержку соотечественников важнейшим приоритетом для России - РИА Новости, 15.10.2021
Путин назвал поддержку соотечественников важнейшим приоритетом для России
Поддержка соотечественников и содействие им является одним из важнейших российских приоритетов, заявил президент России Владимир Путин в послании к участникам... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T10:33
2021-10-15T10:33
общество
владимир путин
сергей лавров
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Поддержка соотечественников и содействие им является одним из важнейших российских приоритетов, заявил президент России Владимир Путин в послании к участникам VII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом."Поддержка соотечественников, содействие в осуществлении значимых проектов в сферах образования, просвещения, культуры, социального обеспечения неизменно относится к числу важнейших общенациональных приоритетов", - зачитал обращение президента министр иностранных дел России Сергей Лавров.Путин в послании также заявил о намерении наращивать работу на этом направлении.
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общество, владимир путин, сергей лавров
10:33 15.10.2021
 
Путин назвал поддержку соотечественников важнейшим приоритетом для России

Путин назвал поддержку соотечественников и содействие им важнейшим приоритетом для России

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Поддержка соотечественников и содействие им является одним из важнейших российских приоритетов, заявил президент России Владимир Путин в послании к участникам VII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом.
"Поддержка соотечественников, содействие в осуществлении значимых проектов в сферах образования, просвещения, культуры, социального обеспечения неизменно относится к числу важнейших общенациональных приоритетов", - зачитал обращение президента министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Путин в послании также заявил о намерении наращивать работу на этом направлении.
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ОбществоВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
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