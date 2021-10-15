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Путин обсудит с главами государств СНГ дальнейшее развитие Содружества

Путин обсудит с главами государств СНГ дальнейшее развитие Содружества - РИА Новости, 15.10.2021

Путин обсудит с главами государств СНГ дальнейшее развитие Содружества

Президент России Владимир Путин 15 октября примет участие в заседании совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), на встрече лидеры стран... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T00:13

2021-10-15T00:13

2021-10-15T00:13

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 15 октября примет участие в заседании совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), на встрече лидеры стран подведут итоги многостороннего взаимодействия в рамках Содружества и рассмотрят перспективы его развития, сообщили в пресс-службе Кремля.Ожидается, что участники примут заявление в связи с приближающимся 30-летием СНГ (было основано 8 декабря 1991 года) и ряд решений по углублению сотрудничества в различных сферах: гуманитарной, правоохранительной, миграционной и других. В ходе видеоконференции государственные лидеры также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.Незаменимая площадка для переговоровГотовиться к саммиту Путин начал заранее. К примеру, речь о приближающемся заседании шла во время телефонного разговора российского лидера с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 7 октября. Также Путин обсуждал саммит 11 октября на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ, в котором, например, участвовали премьер России Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Еще Путин сверял часы в преддверии саммита с премьер-министром Армении Николой Пашиняном на встрече в Кремле 12 октября.Во время встречи с руководителями спецслужб стран СНГ 13 октября Путин говорил об особом статусе Содружества. Глава государства тогда заметил, что все 30 лет организация сталкивалась "с непростыми испытаниями динамично меняющегося мира", "стремилась действовать на принципах равноправия и взаимного учета интересов" и "сохранила позиции самого крупного по составу участников регионального объединения на постсоветском пространстве". По словам Путина, СНГ порой служит "незаменимой площадкой для переговоров".Одна из ключевых тем, по которой будут идти переговоры на саммите, касается потенциальных угроз с территории Афганистана. На встрече с руководителями спецслужб стран СНГ Путин заявил, что после того, как власть в этой стране перешла в руки талибов, там продолжает действовать ряд террористических группировок ИГ (запрещено в РФ). События в Афганистане могут оказать серьезное влияние на положение дел в Центральной Азии, Закавказье других регионах, добавил президент.В свою очередь тесное партнерство спецслужб стран СНГ, по мнению Путина, "заметно укрепляет безопасность на пространстве Содружества, помогает более эффективно бороться с общими угрозами, среди которых международный терроризм, экстремизм, нелегальный оборот оружия и наркотиков, транснациональная преступность, незаконная миграция".Интеграция и угрозы со стороны третьих странНа заседании совета глав государств СНГ в 2020 году Путин обозначал еще один "серьезный вызов", с которым столкнулось Содружество. Речь шла о "беспрецедентных по своему характеру попытках вмешательства извне во внутренние дела некоторых стран Содружества". Тогда же лидеры стран обсуждали борьбу с пандемией коронавируса и меры по наращиванию темпов вакцинации.Современные угрозы и кризисы, в том числе вызванные пандемией, должны подтолкнуть страны Содружества на развитие региональной интеграции, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей 14 октября, открывая заседание Совета министров иностранных дел СНГ в узком составе, которое предваряло саммит лидеров стран СНГ.Путин ранее уже обозначал актуальность интеграционных процессов. К примеру, в 2019 году глава государства предложил создать общий финансовый рынок для стран СНГ. Российский президент тогда отметил, что это будет способствовать повышению общей конкурентоспособности. При этом на совещании с главами спецслужб СНГ Путин заметил, что развитию интеграции могут мешать третьи страны. Президент тогда заявил, что "созидательная работа" стран Содружества, использование конкурентных преимуществ и объединение потенциала "вызывает далеко не однозначную реакцию, в том числе и желание помешать, подставить ножку".

https://ria.ru/20211013/putin-1754457277.html

https://ria.ru/20211014/vstrecha-1754615097.html

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в мире, афганистан, владимир путин, вячеслав володин, снг, госдума рф, михаил мишустин, центральная азия, никол пашинян, россия