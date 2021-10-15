Онлайн-конференция о работе Конституционного комитета Сирии
19 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция главы московской платформы сирийской оппозиции, секретаря партии "Народная воля", члена руководства Фронта за перемены и освобождение Кадри ДЖАМИЛЯ.
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18 октября в Женеве состоится заседание Конституционного комитета Сирии.
С какими установками съезжаются в Женеву члены Комитета? Насколько удалось достичь доверия между сторонами конфликта? Как последние события в Сирии и вокруг нее повлияют на работу Комитета? Каковы возможные итоги заседания? Чем международное сообщество может помочь в достижении конструктивного результата?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
18 октября в Женеве состоится заседание Конституционного комитета Сирии.
С какими установками съезжаются в Женеву члены Комитета? Насколько удалось достичь доверия между сторонами конфликта? Как последние события в Сирии и вокруг нее повлияют на работу Комитета? Каковы возможные итоги заседания? Чем международное сообщество может помочь в достижении конструктивного результата?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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