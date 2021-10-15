https://ria.ru/20211015/siriya-1754747423.html

Онлайн-конференция о работе Конституционного комитета Сирии

Онлайн-конференция о работе Конституционного комитета Сирии - РИА Новости, 15.10.2021

Онлайн-конференция о работе Конституционного комитета Сирии

19 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция главы московской платформы сирийской оппозиции, секретаря партии "Народная воля", члена руководства Фронта за перемены и освобождение Кадри ДЖАМИЛЯ.

2021-10-15T14:59

2021-10-15T14:59

2021-10-15T14:59

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Задать вопрос18 октября в Женеве состоится заседание Конституционного комитета Сирии.С какими установками съезжаются в Женеву члены Комитета? Насколько удалось достичь доверия между сторонами конфликта? Как последние события в Сирии и вокруг нее повлияют на работу Комитета? Каковы возможные итоги заседания? Чем международное сообщество может помочь в достижении конструктивного результата?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы