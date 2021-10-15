https://ria.ru/20211015/shkola-1754738155.html

В Алтайском крае в небольшом селе строят современную школу

В Алтайском крае в небольшом селе строят современную школу - РИА Новости, 15.10.2021

В Алтайском крае в небольшом селе строят современную школу

Современную школу стоимостью 250 миллионов рублей строят в небольшом селе Заводском Троицкого района Алтайского края, сообщает официальный сайт регионального... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T14:16

2021-10-15T14:16

2021-10-15T14:16

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БАРНАУЛ, 15 окт - РИА Новости. Современную школу стоимостью 250 миллионов рублей строят в небольшом селе Заводском Троицкого района Алтайского края, сообщает официальный сайт регионального правительства."В селе Заводском Троицкого района продолжается строительство школы на 140 учащихся. На ее возведение из средств краевого бюджета направили более 250 миллионов рублей. В настоящее время готовность школы составляет 58%, в эксплуатацию ее введут в 2022 году", - сообщает официальный сайт со ссылкой на министерство образования и науки Алтайского края.Сообщается, что это будет учреждение образования совершенно нового для района уровня и возможностей. В нем комфортные помещения и продуманная до мелочей инфраструктура. Качество и темпы строительства школы оценили зампредседателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко и врио министра образования и науки региона Светлана Говорухина."Строители ведут работу сразу по нескольким направлениям: в разных частях здания производится одновременно строительство, облицовка, внутренняя отделка… Помимо здания школы, на территории построят собственную модульную котельную, гараж для стоянки школьного автобуса и овощехранилище", - уточняет официальный сайт.В минобразования отмечают, что в Алтайском крае сейчас строят девять школ, которые смогут принять 3290 детей.

https://ria.ru/20201221/sotspodderzhka-1590232122.html

https://ria.ru/20201218/pamyatnik-1589842759.html

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общество, образование - общество, алтайский край