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Пандемия приведет к гораздо худшим последствиям, чем предполагали ученые

Названо худшее последствие пандемии COVID-19 - РИА Новости, 15.10.2021

Пандемия приведет к гораздо худшим последствиям, чем предполагали ученые

Доктор биологических наук, вирусолог Анча Баранова в беседе с lenta.ru заявила, что самым худшим последствием пандемии COVID-19 может стать селекция людей. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T07:27

2021-10-15T07:27

2021-10-15T07:27

распространение коронавируса

общество

здоровье

коронавирус covid-19

анча баранова

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Доктор биологических наук, вирусолог Анча Баранова в беседе с lenta.ru заявила, что самым худшим последствием пандемии COVID-19 может стать селекция людей.Она объяснила, что непривитая женщина, дважды в год болеющая COVID-19, родит меньше детей, чем женщина с естественной устойчивостью к коронавирусу, которая дополнительно вакцинировалась. Такая закономерность приведет к тому, что в среднем популяция людей станет более устойчивой к COVID-19, подчеркивает ученый.При этом Баранова объяснила, что подобное уже встречалось в прошлом."У большинства европейцев, например, часто отсутствуют гены, продуцирующие один из интерферонов семейства лямбда. А у большинства африканцев они есть. Существует гипотеза, что это из-за какого-то древнего коронавируса, который пришел к нашим предкам и многих выкосил. Те, у кого были такие гиперактивные интерфероны, уходили в цитокиновый шторм и погибали. А те, у кого этих генов не было, страдали меньше и смогли выздороветь. За несколько поколений частоты генов изменились, безинтерфероновые стали чаще встречаться в популяции", — рассказала Баранова.Поэтому биолог подчеркнула, что "самое ужасное, что может произойти в этот раз, — вовсе не ужасно", так как такие случаи уже происходили. Она добавила, что даже без вакцин и медикаментов генетическая структура человечества изменится за два-три поколения, после чего коронавирус уже не сможет так сильно воздействовать на жизнь людей.

https://ria.ru/20211014/covid-19-1754519607.html

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общество, здоровье, коронавирус covid-19, анча баранова