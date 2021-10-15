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Хорошие новости
https://ria.ru/20211015/schenki-1754687226.html
Водители мусоровоза спасли щенков, которых выкинули жители тюменского села
Водители мусоровоза спасли щенков, которых выкинули жители тюменского села - РИА Новости, 15.10.2021
Водители мусоровоза спасли щенков, которых выкинули жители тюменского села
В Тюменской области водители мусоровоза спасли выброшенных на помойку щенков. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T10:30
2021-10-15T11:52
хорошие новости
юргинский район
тюменская область
светлана петренко
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ТЮМЕНЬ, 15 окт — РИА Новости. В Тюменской области водители мусоровоза спасли выброшенных на помойку щенков.Чтобы привлечь внимание к проблеме, они записали видео, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Тюменское экологическое объединение".Инцидент произошел в Юргинском районе. Работники за несколько секунд до запуска прессования отходов услышали писк и нашли среди мусора пакет с щенками. На происходящее активно реагировала сидящая неподалеку на привязи собака, ей и отдали детенышей.Как отметили в компании, у них нет "каких-либо мер воздействия на хозяев в таких ситуациях". Законодательством запрещено выбрасывать вместе с твердыми даже биологические отходы, а живые питомцы тем более ни при каких обстоятельствах не должны оказаться среди мусора, отметили в ТЭО."Такие поступки недопустимы. Дело даже не в соблюдении правил обращения с отходами, а в простой человечности", — подчеркнула первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко. Она призвала граждан прислушаться к ее словам и сделать выводы.
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юргинский район
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юргинский район, тюменская область, светлана петренко
10:30 15.10.2021 (обновлено: 11:52 15.10.2021)
 
Водители мусоровоза спасли щенков, которых выкинули жители тюменского села

В Юргинском районе Тюменской области водители мусоровоза спасли выброшенных щенков

© Фото с сайта Тюменского экологического объединенияЩенки, спасенные водителем мусоровоза в Тюменской области
Щенки, спасенные водителем мусоровоза в Тюменской области
© Фото с сайта Тюменского экологического объединения
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 15 окт — РИА Новости. В Тюменской области водители мусоровоза спасли выброшенных на помойку щенков.
Чтобы привлечь внимание к проблеме, они записали видео, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Тюменское экологическое объединение".
Инцидент произошел в Юргинском районе. Работники за несколько секунд до запуска прессования отходов услышали писк и нашли среди мусора пакет с щенками. На происходящее активно реагировала сидящая неподалеку на привязи собака, ей и отдали детенышей.
"Что происходит? Что за люди? <...> Просим разобраться. Уже надоело!" — говорит один из сотрудников в конце сюжета.
Как отметили в компании, у них нет "каких-либо мер воздействия на хозяев в таких ситуациях". Законодательством запрещено выбрасывать вместе с твердыми даже биологические отходы, а живые питомцы тем более ни при каких обстоятельствах не должны оказаться среди мусора, отметили в ТЭО.
"Такие поступки недопустимы. Дело даже не в соблюдении правил обращения с отходами, а в простой человечности", — подчеркнула первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.
Она призвала граждан прислушаться к ее словам и сделать выводы.
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