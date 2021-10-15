10:30 15.10.2021 (обновлено: 11:52 15.10.2021)
Водители мусоровоза спасли щенков, которых выкинули жители тюменского села
В Юргинском районе Тюменской области водители мусоровоза спасли выброшенных щенков
© Фото с сайта Тюменского экологического объединенияЩенки, спасенные водителем мусоровоза в Тюменской области
ТЮМЕНЬ, 15 окт — РИА Новости. В Тюменской области водители мусоровоза спасли выброшенных на помойку щенков.
Чтобы привлечь внимание к проблеме, они записали видео, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Тюменское экологическое объединение".
Инцидент произошел в Юргинском районе. Работники за несколько секунд до запуска прессования отходов услышали писк и нашли среди мусора пакет с щенками. На происходящее активно реагировала сидящая неподалеку на привязи собака, ей и отдали детенышей.
"Что происходит? Что за люди? <...> Просим разобраться. Уже надоело!" — говорит один из сотрудников в конце сюжета.
Как отметили в компании, у них нет "каких-либо мер воздействия на хозяев в таких ситуациях". Законодательством запрещено выбрасывать вместе с твердыми даже биологические отходы, а живые питомцы тем более ни при каких обстоятельствах не должны оказаться среди мусора, отметили в ТЭО.
"Такие поступки недопустимы. Дело даже не в соблюдении правил обращения с отходами, а в простой человечности", — подчеркнула первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.
Она призвала граждан прислушаться к ее словам и сделать выводы.
13 октября, 18:13В РоссииНа Ямале спасли больного лебедя от переохлаждения