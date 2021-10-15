https://ria.ru/20211015/schenki-1754687226.html

Водители мусоровоза спасли щенков, которых выкинули жители тюменского села

Водители мусоровоза спасли щенков, которых выкинули жители тюменского села - РИА Новости, 15.10.2021

Водители мусоровоза спасли щенков, которых выкинули жители тюменского села

В Тюменской области водители мусоровоза спасли выброшенных на помойку щенков. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T10:30

2021-10-15T10:30

2021-10-15T11:52

хорошие новости

юргинский район

тюменская область

светлана петренко

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ТЮМЕНЬ, 15 окт — РИА Новости. В Тюменской области водители мусоровоза спасли выброшенных на помойку щенков.Чтобы привлечь внимание к проблеме, они записали видео, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Тюменское экологическое объединение".Инцидент произошел в Юргинском районе. Работники за несколько секунд до запуска прессования отходов услышали писк и нашли среди мусора пакет с щенками. На происходящее активно реагировала сидящая неподалеку на привязи собака, ей и отдали детенышей.Как отметили в компании, у них нет "каких-либо мер воздействия на хозяев в таких ситуациях". Законодательством запрещено выбрасывать вместе с твердыми даже биологические отходы, а живые питомцы тем более ни при каких обстоятельствах не должны оказаться среди мусора, отметили в ТЭО."Такие поступки недопустимы. Дело даже не в соблюдении правил обращения с отходами, а в простой человечности", — подчеркнула первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко. Она призвала граждан прислушаться к ее словам и сделать выводы.

https://radiosputnik.ria.ru/20211013/yamal-1754433805.html

юргинский район

тюменская область

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юргинский район, тюменская область, светлана петренко