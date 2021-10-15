https://ria.ru/20211015/safronov-1754705835.html

Обвиняемому в госизмене Сафронову запретили получать и отправлять письма

Обвиняемому в госизмене Сафронову запретили получать и отправлять письма - РИА Новости, 15.10.2021

Обвиняемому в госизмене Сафронову запретили получать и отправлять письма

Советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, которого обвиняют в госизмене, следователи запретили получать и отправлять письма, с сентября у него не было... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T11:54

2021-10-15T11:54

2021-10-15T11:54

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, которого обвиняют в госизмене, следователи запретили получать и отправлять письма, с сентября у него не было корреспонденции, сообщили РИА Новости его адвокат Дмитрий Катчев."С сентября изымают всю входящую и исходящую корреспонденцию, ссылаются на 20-ю статью (федерального закона N103-ФЗ – ред.). Какую тайну следователь увидел и как это может помешать расследованию, которое, к слову, длится уже полтора года – здесь я не очень понимаю, зачем это было сделано. Сейчас Иван находится в изоляции, он пропустил подписку на газеты, у него остается только телевизор", - рассказал собеседник агентства.Из упомянутого закона следует, что "письма, содержащие сведения, которые могут помешать установлению истины по уголовному делу или способствовать совершению преступления, выполненные тайнописью, шифром, содержащие государственную или иную охраняемую законом тайну, адресату не отправляются, подозреваемым и обвиняемым не вручаются и передаются лицу или органу, в производстве которых находится уголовное дело"."Саму бумагу, запрещающую переписку, Ване в руки не дали, он увидел её на столе одного из заместителей начальника СИЗО, на ней стоит дата - 02.08. Это всё, что мы о ней знаем. Сотрудники изолятора нам даже признались, что просто забыли начать исполнять это решение со второго августа, начали ближе к сентябрю. Мы при первой же возможности попытаемся получить у следователя эту бумагу, будем её оспаривать, потому что никаких оснований для запрета переписки быть не может", - заключил Катчев.Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. ФСБ вменяет ему передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Вину Сафронов не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. Позднее её глава Дмитрий Рогозин отмечал, что до решения суда его советник продолжит занимать эту должность. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.Президент России Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур. По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, - это очевидный факт".

https://ria.ru/20210920/vybory-1751038709.html

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