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https://ria.ru/20211015/saakashvili-1754763451.html
Девушка Саакашвили рассказала о его состоянии
Девушка Саакашвили рассказала о его состоянии - РИА Новости, 15.10.2021
Девушка Саакашвили рассказала о его состоянии
Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая состоит в отношениях с экс-президентом Грузии и главой исполнительного комитета национального совета... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T16:11
2021-10-15T16:11
в мире
грузия
верховная рада украины
елизавета ясько
задержание саакашвили в грузии
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КИЕВ, 15 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая состоит в отношениях с экс-президентом Грузии и главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаилом Саакашвили, заявила, что посетила его третий раз за время&nbsp; ареста, она уточнила, что политик чувствует себя "плохо, но по-боевому"."Я только что вышла после визита, я видела его уже третий раз. К сожалению, это уж третья неделя его голодовки. По сути 16-й день начался. Чувствует он себя плохо, но по-боевому. Потому что, конечно, вчерашняя акция дала много голоса грузинскому народу… Чувствует он себя слабым физически, но сдаваться не собирается", - сказала она в эфире телеканала "Украина 24".Она добавила, что очень переживает за здоровье Саакашвили.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили - глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции бывшего президента на Украину не рассматривается.Грузинский омбудсмен Нино Ломджария 1 октября заявила, что после задержания Саакашвили объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752753291.html
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в мире, грузия, верховная рада украины, елизавета ясько, задержание саакашвили в грузии
16:11 15.10.2021
 
Девушка Саакашвили рассказала о его состоянии

Депутат Рады Ясько: Саакашвили в тюрьме чувствует себя плохо, но по-боевому

© REUTERS / Irakli GedenidzeЕлизавета Ясько у здания тюрьмы в Рустави, где содержится Михаил Саакашвили
Елизавета Ясько у здания тюрьмы в Рустави, где содержится Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© REUTERS / Irakli Gedenidze
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КИЕВ, 15 окт – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая состоит в отношениях с экс-президентом Грузии и главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаилом Саакашвили, заявила, что посетила его третий раз за время  ареста, она уточнила, что политик чувствует себя "плохо, но по-боевому".
"Я только что вышла после визита, я видела его уже третий раз. К сожалению, это уж третья неделя его голодовки. По сути 16-й день начался. Чувствует он себя плохо, но по-боевому. Потому что, конечно, вчерашняя акция дала много голоса грузинскому народу… Чувствует он себя слабым физически, но сдаваться не собирается", - сказала она в эфире телеканала "Украина 24".
Депутат Верховной рады от партии Слуга народа Елизавета Ясько - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 22:24
Девушка Саакашвили обратилась к Зеленскому
Она добавила, что очень переживает за здоровье Саакашвили.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили - глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции бывшего президента на Украину не рассматривается.
Грузинский омбудсмен Нино Ломджария 1 октября заявила, что после задержания Саакашвили объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Здание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 23:59
Личный врач Саакашвили дал неутешительный прогноз
 
В миреГрузияВерховная Рада УкраиныЕлизавета ЯськоЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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