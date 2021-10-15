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В Самаре прошел рейд на рынке, где повздорили пенсионер и мигранты
В Самаре прошел рейд на рынке, где повздорили пенсионер и мигранты - РИА Новости, 15.10.2021
В Самаре прошел рейд на рынке, где повздорили пенсионер и мигранты
Власти Самары провели плановый рейд на стихийном рынке в Промышленном районе, в результате которого было составлено четыре протокола о незаконной торговле,... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T17:31
2021-10-15T18:47
происшествия
самара
россия
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САМАРА, 15 окт – РИА Новости. Власти Самары провели плановый рейд на стихийном рынке в Промышленном районе, в результате которого было составлено четыре протокола о незаконной торговле, сообщает пресс-служба мэрии города.Рейд прошел на фоне публикаций о конфликте между пенсионером и торговцами-мигрантами. Последние, по данным соцсетей, "ради забавы" якобы кинули фруктом в пожилого мужчину и попали ему в глаз. По словам очевидцев, инцидент произошел на рынке на улице Стара-Загора. Позже полиция сообщила, что начала проверку публикаций о конфликте между пенсионером и торговцами-мигрантами одной из точек, расположенных в Промышленном районе Самары."В Промышленном районе Самары прошел плановый рейд по ликвидации несанкционированной лоточной торговли… Во время рейда была зафиксирована несанкционированная лоточная продажа на улице Стара-Загора", - говорится в сообщении.Отмечается, что рейд проходил совместно с сотрудниками полиции и прокуратуры с целью выявления нарушителей на улице Стара-Загора недалеко от пересечения с улицей Ново-Вокзальной, где образовался стихийный рынок. В результате было составлено четыре протокола о незаконной торговле.В мэрии отметили, что рейды по выявлению и ликвидации несанкционированной лоточной торговли проводятся во всех районах Самары, с января по август 2021 года на территории города были составлены 1662 протокола о незаконной торговле.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил провести проверку после публикаций о конфликте между пенсионером и торговцами-мигрантами, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона."Как только глава региона был проинформирован о случившемся, он поручил провести проверку по факту и в случае установления виновных применить к ним меры в соответствии с действующим законодательством", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что Азаров также поручил отметить людей, которые вступились за пожилого человека.
https://ria.ru/20210901/vysylka-1748124296.html
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7 495 645-6601
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Инцидент в Самаре: прохожие заступились за старика, которого обидели мигранты
Полиция начала проверку после инцидента в Самаре, где мигранты, продававшие фрукты и овощи, чем-то швырнули в старика. По его словам, такое происходит чуть ли не каждый день.
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происшествия, самара, россия
17:31 15.10.2021 (обновлено: 18:47 15.10.2021)
 
В Самаре прошел рейд на рынке, где повздорили пенсионер и мигранты

В Самаре провели рейд на рынке, где произошел конфликт между пенсионером и мигрантами

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на Самару с реки Волга. Слева - собор Софии Премудрости Божией
Вид на Самару с реки Волга. Слева - собор Софии Премудрости Божией - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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САМАРА, 15 окт – РИА Новости. Власти Самары провели плановый рейд на стихийном рынке в Промышленном районе, в результате которого было составлено четыре протокола о незаконной торговле, сообщает пресс-служба мэрии города.
Рейд прошел на фоне публикаций о конфликте между пенсионером и торговцами-мигрантами. Последние, по данным соцсетей, "ради забавы" якобы кинули фруктом в пожилого мужчину и попали ему в глаз. По словам очевидцев, инцидент произошел на рынке на улице Стара-Загора. Позже полиция сообщила, что начала проверку публикаций о конфликте между пенсионером и торговцами-мигрантами одной из точек, расположенных в Промышленном районе Самары.
"В Промышленном районе Самары прошел плановый рейд по ликвидации несанкционированной лоточной торговли… Во время рейда была зафиксирована несанкционированная лоточная продажа на улице Стара-Загора", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рейд проходил совместно с сотрудниками полиции и прокуратуры с целью выявления нарушителей на улице Стара-Загора недалеко от пересечения с улицей Ново-Вокзальной, где образовался стихийный рынок. В результате было составлено четыре протокола о незаконной торговле.
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В мэрии отметили, что рейды по выявлению и ликвидации несанкционированной лоточной торговли проводятся во всех районах Самары, с января по август 2021 года на территории города были составлены 1662 протокола о незаконной торговле.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил провести проверку после публикаций о конфликте между пенсионером и торговцами-мигрантами, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
"Как только глава региона был проинформирован о случившемся, он поручил провести проверку по факту и в случае установления виновных применить к ним меры в соответствии с действующим законодательством", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что Азаров также поручил отметить людей, которые вступились за пожилого человека.
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