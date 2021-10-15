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Рябков обеспокоен последствиями создания AUKUS
Рябков обеспокоен последствиями создания AUKUS - РИА Новости, 15.10.2021
Рябков обеспокоен последствиями создания AUKUS
Взаимодействие США, Великобритании и Австралии в формате AUKUS создаст затруднения в сфере контроля над вооружениями, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков послу РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T19:52
2021-10-15T19:52
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Взаимодействие США, Великобритании и Австралии в формате AUKUS создаст затруднения в сфере контроля над вооружениями, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт.Стороны провели в пятницу встречу, в ходе которой состоялся обмен мнениями по вопросу создания США, Великобританией и Австралией нового партнерства AUKUS, сообщил МИД РФ."С российской стороны было отмечено, что возможные последствия формирования AUKUS продолжают изучаться. При этом уже сейчас очевидно, что взаимодействие в этом формате не будет способствовать решению задач укрепления международной безопасности и стабильности, создаст затруднения в сфере контроля над вооружениями", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.Россия надеется, что участники AUKUS будут строго придерживаться своих обязательств в области ядерного нераспространения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт.Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объем которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".
https://ria.ru/20211014/stabilnost-1754481087.html
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в мире, сша, франция, сергей рябков, мид франции‎, россия
19:52 15.10.2021
 
Рябков обеспокоен последствиями создания AUKUS

Рябков: взаимодействие в формате AUKUS создаст затруднения в контроле над вооружениями

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Взаимодействие США, Великобритании и Австралии в формате AUKUS создаст затруднения в сфере контроля над вооружениями, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт.
Стороны провели в пятницу встречу, в ходе которой состоялся обмен мнениями по вопросу создания США, Великобританией и Австралией нового партнерства AUKUS, сообщил МИД РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
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"С российской стороны было отмечено, что возможные последствия формирования AUKUS продолжают изучаться. При этом уже сейчас очевидно, что взаимодействие в этом формате не будет способствовать решению задач укрепления международной безопасности и стабильности, создаст затруднения в сфере контроля над вооружениями", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.
Россия надеется, что участники AUKUS будут строго придерживаться своих обязательств в области ядерного нераспространения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт.
Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объем которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".
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