Рябков обеспокоен последствиями создания AUKUS
Рябков: взаимодействие в формате AUKUS создаст затруднения в контроле над вооружениями
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Взаимодействие США, Великобритании и Австралии в формате AUKUS создаст затруднения в сфере контроля над вооружениями, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт.
Стороны провели в пятницу встречу, в ходе которой состоялся обмен мнениями по вопросу создания США, Великобританией и Австралией нового партнерства AUKUS, сообщил МИД РФ.
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"С российской стороны было отмечено, что возможные последствия формирования AUKUS продолжают изучаться. При этом уже сейчас очевидно, что взаимодействие в этом формате не будет способствовать решению задач укрепления международной безопасности и стабильности, создаст затруднения в сфере контроля над вооружениями", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.
Россия надеется, что участники AUKUS будут строго придерживаться своих обязательств в области ядерного нераспространения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт.
Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объем которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".