https://ria.ru/20211015/rossiya-1754809195.html

Новак назвал страны, с которыми Россия сотрудничает в водородной энергетике

Новак назвал страны, с которыми Россия сотрудничает в водородной энергетике - РИА Новости, 15.10.2021

Новак назвал страны, с которыми Россия сотрудничает в водородной энергетике

Россия планирует подписать соглашения о сотрудничестве в водородной энергетике с Францией, Австралией и Южной Кореей, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T19:45

2021-10-15T19:45

2021-10-15T21:26

экономика

южная корея

франция

александр новак

россия

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия планирует подписать соглашения о сотрудничестве в водородной энергетике с Францией, Австралией и Южной Кореей, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."В рамках международной кооперации создаются также рабочие группы по развитию водорода с компаниями из различных стран. Уже подписано соглашение с Федеративной Республикой Германии, на подходе - с Францией, Австралией и Южной Кореей", - сказал он, выступая на стратегической сессии, посвящённой развитию в РФ водородной энергетики.Что касается взаимодействия властей внутри страны, то создана и начала свою работу межведомственная рабочая группа по развитию водородной энергетики в России. Также для этих задач создан научно-технический совет."Учитывая, что реализация проекта по развитию водородных технологий носит межведомственный характер, мы также создали систему управления проектом, которая позволит связать цели и задачи федеральных органов исполнительной власти, ученых и бизнеса и синхронизировать их усилия", - отметил Новак.Вице-премьер подчеркнул, что Россия имеет значительные научно-технические заделы в области водородной энергетики. В стране есть уже более 20 проектов в области водородных технологий, ряд из них реализуют "Газпром", "Росатом", "Новатэк", "Роснано".

https://ria.ru/20211014/yufu-1754422234.html

южная корея

франция

россия

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экономика, южная корея, франция, александр новак, россия