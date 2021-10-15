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Новак назвал страны, с которыми Россия сотрудничает в водородной энергетике
Новак назвал страны, с которыми Россия сотрудничает в водородной энергетике - РИА Новости, 15.10.2021
Новак назвал страны, с которыми Россия сотрудничает в водородной энергетике
Россия планирует подписать соглашения о сотрудничестве в водородной энергетике с Францией, Австралией и Южной Кореей, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T19:45
2021-10-15T21:26
экономика
южная корея
франция
александр новак
россия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия планирует подписать соглашения о сотрудничестве в водородной энергетике с Францией, Австралией и Южной Кореей, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."В рамках международной кооперации создаются также рабочие группы по развитию водорода с компаниями из различных стран. Уже подписано соглашение с Федеративной Республикой Германии, на подходе - с Францией, Австралией и Южной Кореей", - сказал он, выступая на стратегической сессии, посвящённой развитию в РФ водородной энергетики.Что касается взаимодействия властей внутри страны, то создана и начала свою работу межведомственная рабочая группа по развитию водородной энергетики в России. Также для этих задач создан научно-технический совет."Учитывая, что реализация проекта по развитию водородных технологий носит межведомственный характер, мы также создали систему управления проектом, которая позволит связать цели и задачи федеральных органов исполнительной власти, ученых и бизнеса и синхронизировать их усилия", - отметил Новак.Вице-премьер подчеркнул, что Россия имеет значительные научно-технические заделы в области водородной энергетики. В стране есть уже более 20 проектов в области водородных технологий, ряд из них реализуют "Газпром", "Росатом", "Новатэк", "Роснано".
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экономика, южная корея, франция, александр новак, россия
19:45 15.10.2021 (обновлено: 21:26 15.10.2021)
 
Новак назвал страны, с которыми Россия сотрудничает в водородной энергетике

Новак: Россия сотрудничает в водородной энергетике с Францией, Австралией и Южной Кореей

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд, посвященный водородной энергетике, на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Стенд, посвященный водородной энергетике, на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия планирует подписать соглашения о сотрудничестве в водородной энергетике с Францией, Австралией и Южной Кореей, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В рамках международной кооперации создаются также рабочие группы по развитию водорода с компаниями из различных стран. Уже подписано соглашение с Федеративной Республикой Германии, на подходе - с Францией, Австралией и Южной Кореей", - сказал он, выступая на стратегической сессии, посвящённой развитию в РФ водородной энергетики.
Водородная энергетика - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 03:00Наука
В России создали новые материалы для водородной энергетики
Что касается взаимодействия властей внутри страны, то создана и начала свою работу межведомственная рабочая группа по развитию водородной энергетики в России. Также для этих задач создан научно-технический совет.
"Учитывая, что реализация проекта по развитию водородных технологий носит межведомственный характер, мы также создали систему управления проектом, которая позволит связать цели и задачи федеральных органов исполнительной власти, ученых и бизнеса и синхронизировать их усилия", - отметил Новак.
Вице-премьер подчеркнул, что Россия имеет значительные научно-технические заделы в области водородной энергетики. В стране есть уже более 20 проектов в области водородных технологий, ряд из них реализуют "Газпром", "Росатом", "Новатэк", "Роснано".
 
ЭкономикаЮжная КореяФранцияАлександр НовакРоссия
 
 
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