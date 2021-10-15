10:46 15.10.2021 (обновлено: 12:42 15.10.2021)
"Браво, Путин": болгары оценили стратегию России в ситуации с газом
Читатели "Факти": Россия использует правильную бизнес-стратегию в ситуации с газом
© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
© AP Photo / Matthias Rietschel
По мнению пользователей, несмотря на обвинения в адрес России в шантаже европейских стран поставками газа и "Северным потоком — 2", западные инвесторы не торопятся уходить из "Газпрома", что свидетельствует о правильности выбранного Москвой пути.
"Акции "Газпрома" взлетают вверх!! Что это, если не правильная бизнес-стратегия?" — написал один из комментаторов.
"Браво, Путин", — добавил другой читатель.
В то же время пользователи резко раскритиковали политику США по поставкам газа.
"Почему Байден этим не воспользуется, не затопит рынок ЕС СПГ? В Европе 15 действующих терминалов, и используется менее 40 процентов их мощностей. Почему TANAP (Трансанатолийский газопровод. — Прим. ред.) не загружен на сто процентов?" — отметил один из читателей.
"США задали агрессивный тон этой кампании, выкрутив Болгарии руки и вынудив ее отдать "Южный поток" Турции, и заставив Германию медлить с "Северным потоком — 2", — подчеркнул пользователь с ником Летописец.
Газовый рынок лихорадит уже несколько месяцев: если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов, то к концу сентября подорожали более чем вдвое, а на этой неделе на бирже зафиксировали исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров. Затем последовал откат — цены упали почти в два раза, ниже тысячи долларов.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва всегда была надежным поставщиком газа для потребителей в Европе и Азии. Он подчеркнул, что Россия в полном объеме выполняет свои обязательства.
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