https://ria.ru/20211015/rossiya-1754691353.html

Болгары пришли в восторг от газовой стратегии России

"Браво, Путин": болгары оценили стратегию России в ситуации с газом - РИА Новости, 15.10.2021

Болгары пришли в восторг от газовой стратегии России

Читатели болгарского интернет-издания "Факти" дали высокую оценку действиям России в ситуации с газовым кризисом в Европе. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T10:46

2021-10-15T10:46

2021-10-15T12:42

в мире

болгария

сша

владимир путин

газпром

южный поток

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Читатели болгарского интернет-издания "Факти" дали высокую оценку действиям России в ситуации с газовым кризисом в Европе.По мнению пользователей, несмотря на обвинения в адрес России в шантаже европейских стран поставками газа и "Северным потоком — 2", западные инвесторы не торопятся уходить из "Газпрома", что свидетельствует о правильности выбранного Москвой пути."Акции "Газпрома" взлетают вверх!! Что это, если не правильная бизнес-стратегия?" — написал один из комментаторов."Браво, Путин", — добавил другой читатель.В то же время пользователи резко раскритиковали политику США по поставкам газа."Почему Байден этим не воспользуется, не затопит рынок ЕС СПГ? В Европе 15 действующих терминалов, и используется менее 40 процентов их мощностей. Почему TANAP (Трансанатолийский газопровод. — Прим. ред.) не загружен на сто процентов?" — отметил один из читателей."США задали агрессивный тон этой кампании, выкрутив Болгарии руки и вынудив ее отдать "Южный поток" Турции, и заставив Германию медлить с "Северным потоком — 2", — подчеркнул пользователь с ником Летописец.Газовый рынок лихорадит уже несколько месяцев: если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов, то к концу сентября подорожали более чем вдвое, а на этой неделе на бирже зафиксировали исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров. Затем последовал откат — цены упали почти в два раза, ниже тысячи долларов.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва всегда была надежным поставщиком газа для потребителей в Европе и Азии. Он подчеркнул, что Россия в полном объеме выполняет свои обязательства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211015/putin-1754663260.html

https://ria.ru/20211014/gaz-1754648400.html

https://ria.ru/20211014/ukraina-1754542800.html

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в мире, болгария, сша, владимир путин, газпром, южный поток, северный поток — 2, россия