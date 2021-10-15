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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20211015/rezerv-1754737038.html
Резерв коечного фонда для больных COVID в Татарстане составляет 5 процентов
Резерв коечного фонда для больных COVID в Татарстане составляет 5 процентов - РИА Новости, 15.10.2021
Резерв коечного фонда для больных COVID в Татарстане составляет 5 процентов
Резерв коечного фонда для лечения больных COVID-19 в Татарстане составляет сегодня 5%, при необходимости число таких коек может быть увеличено, сообщил... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T14:12
2021-10-15T14:12
республика татарстан
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус в россии
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КАЗАНЬ, 15 окт – РИА Новости. Резерв коечного фонда для лечения больных COVID-19 в Татарстане составляет сегодня 5%, при необходимости число таких коек может быть увеличено, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Ильдар Фатихов."На сегодняшний день у нас развернуто 6758 коек, 332 койки свободно, резерв у нас составляет порядка 5%", - сказал Фатихов журналистам.По его словам, резерв коек отслеживается в ежедневном режиме и при необходимости разворачиваются, перепрофилируются новые койки. "На сегодняшний день такой необходимости пока нет, остаемся на этих цифрах", - подчеркнул замминистра.Фатихов отметил, что ситуация с распространением в республике новой коронавирусной инфекции остается напряженной, но она на контроле. По его информации, в настоящее время от COVID-19 в стационарах лечатся чуть более 6 тысяч пациентов, 17 тысяч пациентов лечатся амбулаторно.Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева добавила, что ситуация с коечным фондом в республике постоянно находится на контроле властей, в случае необходимости меры принимаются непосредственно министерством здравоохранения совместно с муниципальными районами республики. "Действительно на сегодняшний день данная мера не нужна, в предыдущий период она была нужна… Ситуация всегда меняется, и задача системы здравоохранения максимально быстро реагировать", - уточнила она.По информации руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Марины Патяшиной, на 15 октября в республике зарегистрировано 110 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Темп прироста за сутки составил 0,4%, это в два раза больше, чем темп прироста в сентябре.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии
14:12 15.10.2021
 

Резерв коечного фонда для больных COVID в Татарстане составляет 5 процентов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники транспортируют пациента на каталке в Республиканскую клиническую инфекционную больницу в Казани, где возобновлен прием пациентов с COVID-19
Медицинские сотрудники транспортируют пациента на каталке в Республиканскую клиническую инфекционную больницу в Казани, где возобновлен прием пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 15 окт – РИА Новости. Резерв коечного фонда для лечения больных COVID-19 в Татарстане составляет сегодня 5%, при необходимости число таких коек может быть увеличено, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Ильдар Фатихов.
"На сегодняшний день у нас развернуто 6758 коек, 332 койки свободно, резерв у нас составляет порядка 5%", - сказал Фатихов журналистам.
По его словам, резерв коек отслеживается в ежедневном режиме и при необходимости разворачиваются, перепрофилируются новые койки. "На сегодняшний день такой необходимости пока нет, остаемся на этих цифрах", - подчеркнул замминистра.
Фатихов отметил, что ситуация с распространением в республике новой коронавирусной инфекции остается напряженной, но она на контроле. По его информации, в настоящее время от COVID-19 в стационарах лечатся чуть более 6 тысяч пациентов, 17 тысяч пациентов лечатся амбулаторно.
Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева добавила, что ситуация с коечным фондом в республике постоянно находится на контроле властей, в случае необходимости меры принимаются непосредственно министерством здравоохранения совместно с муниципальными районами республики. "Действительно на сегодняшний день данная мера не нужна, в предыдущий период она была нужна… Ситуация всегда меняется, и задача системы здравоохранения максимально быстро реагировать", - уточнила она.
По информации руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Марины Патяшиной, на 15 октября в республике зарегистрировано 110 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Темп прироста за сутки составил 0,4%, это в два раза больше, чем темп прироста в сентябре.
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Республика ТатарстанФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
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