https://ria.ru/20211015/rezerv-1754737038.html

Резерв коечного фонда для больных COVID в Татарстане составляет 5 процентов

Резерв коечного фонда для больных COVID в Татарстане составляет 5 процентов - РИА Новости, 15.10.2021

Резерв коечного фонда для больных COVID в Татарстане составляет 5 процентов

Резерв коечного фонда для лечения больных COVID-19 в Татарстане составляет сегодня 5%, при необходимости число таких коек может быть увеличено, сообщил... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T14:12

2021-10-15T14:12

2021-10-15T14:12

республика татарстан

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус в россии

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КАЗАНЬ, 15 окт – РИА Новости. Резерв коечного фонда для лечения больных COVID-19 в Татарстане составляет сегодня 5%, при необходимости число таких коек может быть увеличено, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Ильдар Фатихов."На сегодняшний день у нас развернуто 6758 коек, 332 койки свободно, резерв у нас составляет порядка 5%", - сказал Фатихов журналистам.По его словам, резерв коек отслеживается в ежедневном режиме и при необходимости разворачиваются, перепрофилируются новые койки. "На сегодняшний день такой необходимости пока нет, остаемся на этих цифрах", - подчеркнул замминистра.Фатихов отметил, что ситуация с распространением в республике новой коронавирусной инфекции остается напряженной, но она на контроле. По его информации, в настоящее время от COVID-19 в стационарах лечатся чуть более 6 тысяч пациентов, 17 тысяч пациентов лечатся амбулаторно.Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева добавила, что ситуация с коечным фондом в республике постоянно находится на контроле властей, в случае необходимости меры принимаются непосредственно министерством здравоохранения совместно с муниципальными районами республики. "Действительно на сегодняшний день данная мера не нужна, в предыдущий период она была нужна… Ситуация всегда меняется, и задача системы здравоохранения максимально быстро реагировать", - уточнила она.По информации руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Марины Патяшиной, на 15 октября в республике зарегистрировано 110 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Темп прироста за сутки составил 0,4%, это в два раза больше, чем темп прироста в сентябре.

https://ria.ru/20211001/ogranicheniya-1752714597.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии