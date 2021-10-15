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НРА присвоило ВТБ Капитал Управление активами высокий ESG-рейтинг
НРА присвоило ВТБ Капитал Управление активами высокий ESG-рейтинг - РИА Новости, 15.10.2021
НРА присвоило ВТБ Капитал Управление активами высокий ESG-рейтинг
Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) присвоило ВТБ Капитал Управление активами некредитный ESG-рейтинг на уровне "A2.esg"ВТБ за высокую степень интеграции... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T13:53
2021-10-15T13:53
2021-10-15T13:53
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) присвоило ВТБ Капитал Управление активами некредитный ESG-рейтинг на уровне "A2.esg"ВТБ за высокую степень интеграции повестки ESG в свою деятельность и качество соблюдения соответствующих практик, сообщает пресс-служба ВТБ."Принципы ESG – это ориентиры для цивилизованного ведения бизнеса, которым мы следуем уже не первый год. Присвоение ВТБ Капитал Управление активами высокого ESG-рейтинга от НРА является для нас важным этапом на пути внедрения принципов ответственного инвестирования во все наши рабочие процессы. Уверены, что применение ESG-практик в инвестировании не только создает дополнительный доход для наших клиентов, но и формирует для нас и наших детей лучшее будущее", - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.Активное и последовательное включение ESG-принципов в процесс принятия инвестиционных решений в соответствии с международными и национальными стандартами в области устойчивого развития обеспечили ВТБ Капитал Управления активами высокий ESG-рейтинг от НРА.Пресс- служба напоминает, что в апреле этого года управляющая компания утвердила политику ответственного инвестирования, соблюдение принципов которой предполагает в том числе исключение инвестиций в компании с недопустимыми ESG-рисками. Осенью текущего года ВТБ Капитал Управление активами первой среди российских управляющих компаний присоединилась к глобальной инициативе "Принципов ответственного инвестирования" (Principles for Responsible Investment, PRI), вступив в Международную ассоциацию PRI.В мае 2020 года ВТБ Капитал Управлением активами первыми в России запустили фонды ответственного инвестирования, при управлении активами которых оцениваются не только финансовые показатели, но и ESG-рейтинг компании. Также в 2020 году управляющая компания стала направлять на благотворительность 20% от вознаграждения за управление рядом паевых фондов, внедрив продукт "ПИФ с функцией встроенной благотворительности". Летом текущего года в сервисе робота-советника мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции стала доступна ESG-стратегия, а в сентябре клиентам был предложен новый биржевой ПИФ с ESG-стратегией инвестирования в акции российских компаний с лучшими показателями в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.НРА отметило высокий уровень стандартов предоставляемых управляющей компанией продуктов и услуг, а также ее сервиса и ответственности", - говорится в пресс-релизе.
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новости компаний - экономика, втб, россия
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) присвоило ВТБ Капитал Управление активами некредитный ESG-рейтинг на уровне "A2.esg"ВТБ за высокую степень интеграции повестки ESG в свою деятельность и качество соблюдения соответствующих практик, сообщает пресс-служба ВТБ.
"Принципы ESG – это ориентиры для цивилизованного ведения бизнеса, которым мы следуем уже не первый год. Присвоение ВТБ Капитал Управление активами высокого ESG-рейтинга от НРА является для нас важным этапом на пути внедрения принципов ответственного инвестирования во все наши рабочие процессы. Уверены, что применение ESG-практик в инвестировании не только создает дополнительный доход для наших клиентов, но и формирует для нас и наших детей лучшее будущее", - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.
Активное и последовательное включение ESG-принципов в процесс принятия инвестиционных решений в соответствии с международными и национальными стандартами в области устойчивого развития обеспечили ВТБ Капитал Управления активами высокий ESG-рейтинг от НРА.
Пресс- служба напоминает, что в апреле этого года управляющая компания утвердила политику ответственного инвестирования, соблюдение принципов которой предполагает в том числе исключение инвестиций в компании с недопустимыми ESG-рисками. Осенью текущего года ВТБ Капитал Управление активами первой среди российских управляющих компаний присоединилась к глобальной инициативе "Принципов ответственного инвестирования" (Principles for Responsible Investment, PRI), вступив в Международную ассоциацию PRI.
В мае 2020 года ВТБ Капитал Управлением активами первыми в России запустили фонды ответственного инвестирования, при управлении активами которых оцениваются не только финансовые показатели, но и ESG-рейтинг компании. Также в 2020 году управляющая компания стала направлять на благотворительность 20% от вознаграждения за управление рядом паевых фондов, внедрив продукт "ПИФ с функцией встроенной благотворительности". Летом текущего года в сервисе робота-советника мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции стала доступна ESG-стратегия, а в сентябре клиентам был предложен новый биржевой ПИФ с ESG-стратегией инвестирования в акции российских компаний с лучшими показателями в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.
"Агентство подчеркнуло лидерство ВТБ Капитал Управление активами на рынке услуг доверительного управления эндаумент-фондами: под управлением компании находится крупнейший пул российских эндаументов страны, объемом более 11 миллиардов рублей, в области образования, культуры и искусства, науки, непрофессионального спорта и других важных сфер развития общества.
НРА отметило высокий уровень стандартов предоставляемых управляющей компанией продуктов и услуг, а также ее сервиса и ответственности", - говорится в пресс-релизе.