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Пожар не нарушил работу теплоэнергетических объектов юго-запада Москвы
Пожар не нарушил работу теплоэнергетических объектов юго-запада Москвы - РИА Новости, 15.10.2021
Пожар не нарушил работу теплоэнергетических объектов юго-запада Москвы
Работа теплоэнергетических объектов после пожара на юго-западе Москвы не нарушена, сообщил комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T15:05
2021-10-15T18:17
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москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Работа теплоэнергетических объектов после пожара на юго-западе Москвы не нарушена, сообщил комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале.Ранее стало известно о возгорании газовой подстанции на улице Грина. От огня загорелись два припаркованных рядом автомобиля. В МЧС РИА Новости сообщили, что возгорание ликвидировано.Комплекс городского хозяйства столицы уточняет, что работа объектов города не нарушена."Работа теплоэнергетических объектов города не нарушена. На месте работают городские службы", - рассказали в ведомстве.Также по поручению мэра Москвы организована работа оперативного штаба по ликвидации последствий возгорания.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), городское хозяйство москвы
15:05 15.10.2021 (обновлено: 18:17 15.10.2021)
 

Пожар не нарушил работу теплоэнергетических объектов юго-запада Москвы

© АГН "Москва" / Денис ВоронинПожарные на месте открытого горения на газовой подстанции на улице Грина в Москве
Пожарные на месте открытого горения на газовой подстанции на улице Грина в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Работа теплоэнергетических объектов после пожара на юго-западе Москвы не нарушена, сообщил комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно о возгорании газовой подстанции на улице Грина. От огня загорелись два припаркованных рядом автомобиля. В МЧС РИА Новости сообщили, что возгорание ликвидировано.
Комплекс городского хозяйства столицы уточняет, что работа объектов города не нарушена.
"Работа теплоэнергетических объектов города не нарушена. На месте работают городские службы", - рассказали в ведомстве.
Также по поручению мэра Москвы организована работа оперативного штаба по ликвидации последствий возгорания.
Ликвидация открытого горения на газовой подстанции на улице Грина в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
Вчера, 12:21
В Москве загорелась газовая подстанция
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Городское хозяйство Москвы
 
 
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