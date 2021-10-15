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Пожар не нарушил работу теплоэнергетических объектов юго-запада Москвы
Пожар не нарушил работу теплоэнергетических объектов юго-запада Москвы - РИА Новости, 15.10.2021
Пожар не нарушил работу теплоэнергетических объектов юго-запада Москвы
Работа теплоэнергетических объектов после пожара на юго-западе Москвы не нарушена, сообщил комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T15:05
2021-10-15T15:05
2021-10-15T18:17
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Работа теплоэнергетических объектов после пожара на юго-западе Москвы не нарушена, сообщил комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале.Ранее стало известно о возгорании газовой подстанции на улице Грина. От огня загорелись два припаркованных рядом автомобиля. В МЧС РИА Новости сообщили, что возгорание ликвидировано.Комплекс городского хозяйства столицы уточняет, что работа объектов города не нарушена."Работа теплоэнергетических объектов города не нарушена. На месте работают городские службы", - рассказали в ведомстве.Также по поручению мэра Москвы организована работа оперативного штаба по ликвидации последствий возгорания.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), городское хозяйство москвы