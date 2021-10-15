https://ria.ru/20211015/rabota-1754748934.html

Пожар не нарушил работу теплоэнергетических объектов юго-запада Москвы

Пожар не нарушил работу теплоэнергетических объектов юго-запада Москвы - РИА Новости, 15.10.2021

Пожар не нарушил работу теплоэнергетических объектов юго-запада Москвы

Работа теплоэнергетических объектов после пожара на юго-западе Москвы не нарушена, сообщил комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T15:05

2021-10-15T15:05

2021-10-15T18:17

москва сегодня: мегаполис для жизни

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754793840_0:387:2730:1923_1920x0_80_0_0_4a4c06988c610b6e117ea0193fbc8ba8.jpg

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Работа теплоэнергетических объектов после пожара на юго-западе Москвы не нарушена, сообщил комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале.Ранее стало известно о возгорании газовой подстанции на улице Грина. От огня загорелись два припаркованных рядом автомобиля. В МЧС РИА Новости сообщили, что возгорание ликвидировано.Комплекс городского хозяйства столицы уточняет, что работа объектов города не нарушена."Работа теплоэнергетических объектов города не нарушена. На месте работают городские службы", - рассказали в ведомстве.Также по поручению мэра Москвы организована работа оперативного штаба по ликвидации последствий возгорания.

https://ria.ru/20211015/pozhar-1754713034.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), городское хозяйство москвы