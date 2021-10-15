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Якутия ввела QR-коды для посещения объектов общепита и культуры
Якутия ввела QR-коды для посещения объектов общепита и культуры - РИА Новости, 15.10.2021
Якутия ввела QR-коды для посещения объектов общепита и культуры
Власти Якутии с 20 октября для противодействия распространению COVID-19 поэтапно вводят QR-коды для посещения общепита и объектов культуры и спорта, сообщает... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T07:19
2021-10-15T07:19
общество
здоровье
республика саха (якутия)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ЯКУТСК, 15 окт – РИА Новости. Власти Якутии с 20 октября для противодействия распространению COVID-19 поэтапно вводят QR-коды для посещения общепита и объектов культуры и спорта, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Согласно указу, проход по системе QR-кодов вводится с 20 октября в учреждениях культуры - театрах, концертных организациях, кинотеатрах, музеях, библиотеках, в организациях, осуществляющих выставочную деятельность, домах культуры, культурно-досуговых организациях, творческие студиях.С 25 октября по QR-кодам будут запускать в объекты спорта - фитнес-клубы и тренажерные залы, бассейны, спортивные залы, крытые манежи, лыжные базы, крытые ледовые катки, спортивно-досуговые организации, центры тестирования Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне".С 1 ноября система QR-кода будет введена в учреждениях общественного питания: ресторанах, кафе, столовых, банкетных залах."Для доступа в указанные организации граждане обязаны предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19 или сертификат о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтверждаемые QR-кодом, полученным с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус", и документ, удостоверяющий личность.", - пояснили в пресс-службе.Проживающим в Якутии рекомендуется пройти ревакцинацию против COVID-19 по истечении шести месяцев после предыдущей прививки, а переболевшим COVID-19 - спустя шесть месяцев со дня выздоровления.
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общество, здоровье, республика саха (якутия), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
07:19 15.10.2021
 
Якутия ввела QR-коды для посещения объектов общепита и культуры

Якутия для борьбы с COVID-19 ввела QR-коды для посещения объектов общепита и культуры

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для посещения общественного места
Посетитель предъявляет QR-код для посещения общественного места - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ЯКУТСК, 15 окт – РИА Новости. Власти Якутии с 20 октября для противодействия распространению COVID-19 поэтапно вводят QR-коды для посещения общепита и объектов культуры и спорта, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"В Якутии вводится система QR-кодов для допуска совершеннолетних граждан в учреждения культуры, спорта и общественного питания. Соответствующий указ глава Якутии Айсен Николаев подписал сегодня, 15 октября", - рассказали в пресс-службе.
Согласно указу, проход по системе QR-кодов вводится с 20 октября в учреждениях культуры - театрах, концертных организациях, кинотеатрах, музеях, библиотеках, в организациях, осуществляющих выставочную деятельность, домах культуры, культурно-досуговых организациях, творческие студиях.
С 25 октября по QR-кодам будут запускать в объекты спорта - фитнес-клубы и тренажерные залы, бассейны, спортивные залы, крытые манежи, лыжные базы, крытые ледовые катки, спортивно-досуговые организации, центры тестирования Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне".
С 1 ноября система QR-кода будет введена в учреждениях общественного питания: ресторанах, кафе, столовых, банкетных залах.
"Для доступа в указанные организации граждане обязаны предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19 или сертификат о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтверждаемые QR-кодом, полученным с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус", и документ, удостоверяющий личность.", - пояснили в пресс-службе.
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Проживающим в Якутии рекомендуется пройти ревакцинацию против COVID-19 по истечении шести месяцев после предыдущей прививки, а переболевшим COVID-19 - спустя шесть месяцев со дня выздоровления.
 
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