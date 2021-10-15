https://ria.ru/20211015/qr-kody-1754669522.html

Якутия ввела QR-коды для посещения объектов общепита и культуры

Якутия ввела QR-коды для посещения объектов общепита и культуры - РИА Новости, 15.10.2021

Якутия ввела QR-коды для посещения объектов общепита и культуры

Власти Якутии с 20 октября для противодействия распространению COVID-19 поэтапно вводят QR-коды для посещения общепита и объектов культуры и спорта, сообщает... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T07:19

2021-10-15T07:19

2021-10-15T07:19

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ЯКУТСК, 15 окт – РИА Новости. Власти Якутии с 20 октября для противодействия распространению COVID-19 поэтапно вводят QR-коды для посещения общепита и объектов культуры и спорта, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Согласно указу, проход по системе QR-кодов вводится с 20 октября в учреждениях культуры - театрах, концертных организациях, кинотеатрах, музеях, библиотеках, в организациях, осуществляющих выставочную деятельность, домах культуры, культурно-досуговых организациях, творческие студиях.С 25 октября по QR-кодам будут запускать в объекты спорта - фитнес-клубы и тренажерные залы, бассейны, спортивные залы, крытые манежи, лыжные базы, крытые ледовые катки, спортивно-досуговые организации, центры тестирования Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне".С 1 ноября система QR-кода будет введена в учреждениях общественного питания: ресторанах, кафе, столовых, банкетных залах."Для доступа в указанные организации граждане обязаны предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19 или сертификат о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтверждаемые QR-кодом, полученным с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус", и документ, удостоверяющий личность.", - пояснили в пресс-службе.Проживающим в Якутии рекомендуется пройти ревакцинацию против COVID-19 по истечении шести месяцев после предыдущей прививки, а переболевшим COVID-19 - спустя шесть месяцев со дня выздоровления.

https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754612591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, республика саха (якутия), коронавирус covid-19, коронавирус в россии