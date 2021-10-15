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На Урале проверят сообщения о смерти пациента из-за неоказанной помощи

На Урале проверят сообщения о смерти пациента из-за неоказанной помощи - РИА Новости, 15.10.2021

На Урале проверят сообщения о смерти пациента из-за неоказанной помощи

Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациента в одной из больниц города Первоуральска из-за якобы неоказанной вовремя помощи, сообщает... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T13:27

2021-10-15T13:27

2021-10-15T13:27

происшествия

свердловская область

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациента в одной из больниц города Первоуральска из-за якобы неоказанной вовремя помощи, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором сосед по палате умершего мужчины ходит по коридорам больницы и зовет врачей, но на посту не оказывается ни одного медика."Проводится комплекс необходимых мероприятий по выяснению всех обстоятельств случившегося. Для определения точной причины смерти мужчины проводится судебно-медицинская экспертиза, принимаются меры к опросу медперсонала и руководства больницы, истребуется интересующая следствие документация о проводившемся лечении", - говорится в сообщении.Свою проверку первоуральской больницы по сообщениям о неоказанной вовремя медицинской помощи также начал территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области.

https://ria.ru/20210705/klinika-1740017206.html

свердловская область

россия

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происшествия, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), следственный комитет россии (ск рф), россия