Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211015/pravonarusheniya-1754526603.html
Названы российские города, где туристы чаще всего совершают правонарушения
Названы российские города, где туристы чаще всего совершают правонарушения - РИА Новости, 15.10.2021
Названы российские города, где туристы чаще всего совершают правонарушения
С развитием внутреннего туризма и увеличением притока отдыхающих внутри страны участилось и число правонарушений, особенно в столицах и в южных городах,... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T00:54
2021-10-15T01:00
туризм
анапа
краснодар
новости - туризм
туристы
туризм
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748866432_0:0:3185:1792_1920x0_80_0_0_948ab9ee4699f62ee23d6268fa6a8f36.jpg
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. С развитием внутреннего туризма и увеличением притока отдыхающих внутри страны участилось и число правонарушений, особенно в столицах и в южных городах, сообщили РИА Новости аналитики крупной охранной компании.Уточняется, что с 2019 года общий рост тревожных вызовов на туристических объектах составил 34 процента.Помимо популярных курортных направлений, таких как Сочи, Краснодар, Анапа, Геленджик, с июня по сентябрь включительно в зоне риска оказались и круглогодичные центры притяжения — города-миллионники."Ими стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Краснодар", — заключили в компании.Анализ проводился по тревожным вызовам на объекты туриндустрии, сферы торговли и услуг по самым популярным туристическим направлениям России в минувший сезон отпусков."В целом, лидировали хулиганство и нарушение общественного порядка — 52 процента всех случаев, кражи и их попытки — 25 процентов, незаконное проникновение — 23 процента", — говорится в отчете.
https://ria.ru/20211014/avstriya-1754357019.html
анапа
краснодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748866432_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1795c727f0f071bd2d2de045eddf0580.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анапа, краснодар, новости - туризм, туристы, туризм, россия, происшествия
00:54 15.10.2021 (обновлено: 01:00 15.10.2021)
 
Названы российские города, где туристы чаще всего совершают правонарушения

Аналитики рассказали, в каких городах России туристы чаще всего нарушают закон

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТуристы у здание машинного зала Саяно-Шушенской ГЭС на реке Енисей
Туристы у здание машинного зала Саяно-Шушенской ГЭС на реке Енисей - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. С развитием внутреннего туризма и увеличением притока отдыхающих внутри страны участилось и число правонарушений, особенно в столицах и в южных городах, сообщили РИА Новости аналитики крупной охранной компании.
Уточняется, что с 2019 года общий рост тревожных вызовов на туристических объектах составил 34 процента.
Помимо популярных курортных направлений, таких как Сочи, Краснодар, Анапа, Геленджик, с июня по сентябрь включительно в зоне риска оказались и круглогодичные центры притяжения — города-миллионники.
"Ими стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Краснодар", — заключили в компании.
Анализ проводился по тревожным вызовам на объекты туриндустрии, сферы торговли и услуг по самым популярным туристическим направлениям России в минувший сезон отпусков.
"В целом, лидировали хулиганство и нарушение общественного порядка — 52 процента всех случаев, кражи и их попытки — 25 процентов, незаконное проникновение — 23 процента", — говорится в отчете.
Венский шницель и картофельный салат - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 00:50Туризм
В Австрии начал работать ресторан без сотрудников
 
ТуризмАнапаКраснодарНовости - ТуризмтуристыТуризмРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:05Адвокат выразил надежду на помилование Саакашвили
13:02Путин призвал СНГ солидарно защищать память о Великой Отечественной войне
13:00Полиция установила участников конфликта на станции метро "Текстильщики"
12:59В Красноярском крае возбудили новое дело против бизнесмена Быкова
12:58Цены на бензин в России начали снижаться, заявили в "Газпром нефти"
12:57Лаврова назвали "маршалом соотечественников" и сделали подарок
12:56В Мурманске четыре человека пострадали в ДТП с шестью автомобилями
12:53Врач назвала пять факторов, помогающих сохранить здоровье и долголетие
12:52В Таджикистане выступили за единый список экстремистов на территории СНГ
12:49В Раде назвали Саакашвили "гастролером-аферистом"
12:47Путин призвал не торопиться с признанием талибов
12:47Путин назвал защиту избирательных прав актуальной темой для стран СНГ
12:46При взрыве в мечети в Кандагаре погибли 25 человек, сообщил источник
12:43Путин прокомментировал проблему наркотрафика в Афганистане
12:43На Украине пригрозили России ответными мерами за перепись населения в Крыму
12:42Ситуация в Афганистане вызывает беспокойство, заявил Путин
12:41Путин оценил сформированное талибами правительство Афганистана
12:40Путин заявил, что русский язык объединяет страны СНГ
12:40В Красноярске объявили режим "черного неба"
12:39Барнаульский таксист устроил стрельбу, чтобы утихомирить пассажиров
Лента новостейМолния