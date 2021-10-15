https://ria.ru/20211015/pravonarusheniya-1754526603.html

Названы российские города, где туристы чаще всего совершают правонарушения

Названы российские города, где туристы чаще всего совершают правонарушения - РИА Новости, 15.10.2021

Названы российские города, где туристы чаще всего совершают правонарушения

С развитием внутреннего туризма и увеличением притока отдыхающих внутри страны участилось и число правонарушений, особенно в столицах и в южных городах,... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T00:54

2021-10-15T00:54

2021-10-15T01:00

туризм

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краснодар

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туризм

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происшествия

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. С развитием внутреннего туризма и увеличением притока отдыхающих внутри страны участилось и число правонарушений, особенно в столицах и в южных городах, сообщили РИА Новости аналитики крупной охранной компании.Уточняется, что с 2019 года общий рост тревожных вызовов на туристических объектах составил 34 процента.Помимо популярных курортных направлений, таких как Сочи, Краснодар, Анапа, Геленджик, с июня по сентябрь включительно в зоне риска оказались и круглогодичные центры притяжения — города-миллионники."Ими стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Краснодар", — заключили в компании.Анализ проводился по тревожным вызовам на объекты туриндустрии, сферы торговли и услуг по самым популярным туристическим направлениям России в минувший сезон отпусков."В целом, лидировали хулиганство и нарушение общественного порядка — 52 процента всех случаев, кражи и их попытки — 25 процентов, незаконное проникновение — 23 процента", — говорится в отчете.

https://ria.ru/20211014/avstriya-1754357019.html

анапа

краснодар

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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