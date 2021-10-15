https://ria.ru/20211015/pravonarusheniya-1754526603.html
Названы российские города, где туристы чаще всего совершают правонарушения
Названы российские города, где туристы чаще всего совершают правонарушения - РИА Новости, 15.10.2021
Названы российские города, где туристы чаще всего совершают правонарушения
С развитием внутреннего туризма и увеличением притока отдыхающих внутри страны участилось и число правонарушений, особенно в столицах и в южных городах,... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T00:54
2021-10-15T00:54
2021-10-15T01:00
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анапа
краснодар
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. С развитием внутреннего туризма и увеличением притока отдыхающих внутри страны участилось и число правонарушений, особенно в столицах и в южных городах, сообщили РИА Новости аналитики крупной охранной компании.Уточняется, что с 2019 года общий рост тревожных вызовов на туристических объектах составил 34 процента.Помимо популярных курортных направлений, таких как Сочи, Краснодар, Анапа, Геленджик, с июня по сентябрь включительно в зоне риска оказались и круглогодичные центры притяжения — города-миллионники."Ими стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Краснодар", — заключили в компании.Анализ проводился по тревожным вызовам на объекты туриндустрии, сферы торговли и услуг по самым популярным туристическим направлениям России в минувший сезон отпусков."В целом, лидировали хулиганство и нарушение общественного порядка — 52 процента всех случаев, кражи и их попытки — 25 процентов, незаконное проникновение — 23 процента", — говорится в отчете.
https://ria.ru/20211014/avstriya-1754357019.html
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анапа, краснодар, новости - туризм, туристы, туризм, россия, происшествия
00:54 15.10.2021 (обновлено: 01:00 15.10.2021)
Названы российские города, где туристы чаще всего совершают правонарушения
Аналитики рассказали, в каких городах России туристы чаще всего нарушают закон
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. С развитием внутреннего туризма и увеличением притока отдыхающих внутри страны участилось и число правонарушений, особенно в столицах и в южных городах, сообщили РИА Новости аналитики крупной охранной компании.
Уточняется, что с 2019 года общий рост тревожных вызовов на туристических объектах составил 34 процента.
Помимо популярных курортных направлений, таких как Сочи, Краснодар, Анапа, Геленджик, с июня по сентябрь включительно в зоне риска оказались и круглогодичные центры притяжения — города-миллионники.
"Ими стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Краснодар", — заключили в компании.
Анализ проводился по тревожным вызовам на объекты туриндустрии, сферы торговли и услуг по самым популярным туристическим направлениям России в минувший сезон отпусков.
"В целом, лидировали хулиганство и нарушение общественного порядка — 52 процента всех случаев, кражи и их попытки — 25 процентов, незаконное проникновение — 23 процента", — говорится в отчете.