Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211015/praktika-1754550796.html
Театр "Практика" открыл новый сезон в Музее Москвы
Театр "Практика" открыл новый сезон в Музее Москвы - РИА Новости, 15.10.2021
Театр "Практика" открыл новый сезон в Музее Москвы
В Музее Москвы новый сезон начинает театр "Практика". Он стартовал с двух премьер и торжественного двухдневного открытия под руководством Юрия Квятковского,... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T20:37
2021-10-15T20:37
культура
москва
музей москвы
новости культуры
театр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754742550_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_bb61a18c1d76da5f94be897b564b8d5e.jpg
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Музее Москвы новый сезон начинает театр "Практика". Он стартовал с двух премьер и торжественного двухдневного открытия под руководством Юрия Квятковского, сообщили в пресс-службе Музея. Сотрудничество институций началось в июле этого года. Тогда в Аудитории Музея прошел Фестиваль премьер "Практики". Теперь же спектакли театра можно будет посмотреть и в корпусе 2. "Я очень рада, что в Москве появляется еще два театральных пространства в Музее Москвы для города, для людей, для зрителей. Конечно, для театра "Практика" это просто счастье, что мы можем здесь работать," — сказала на открытии сезона Марина Брусникина.Совместный проект театра и музея, получивший название "Театр "Практика" в Музее Москвы", открылся в этот четверг в корпусе 2 специальным показом тизеров спектаклей и концертом. Перед публикой в этот вечер выступили струнная группа оркестра "Персимфанс" и камерного оркестра "Московская камерата". Они исполнили "Тему с вариациями" из Симфониетты, op. 32/2, созданной патриархом Московской композиторской школы Николаем Мясковским, а также Shaking and trembling, часть цикла Shaker loops Джона Адамса. Тогда же состоялась презентация некоторых постановок, в том числе "Shoot/ Get Treasure/ Repeat" режиссера Алексея Мартынова (проект "Практики" и Мастерской Брусникина по циклу пьес Марка Равенхилла), документальной оперы "Аскет" по работам, мемуарам и переписке академика Сахарова, в постановке Юрия Квятковского, "Я странная, я новая" режиссера Дмитрия Мелкина по пьесе Ольги Казаковой в другие. Например, в Аудитории Музея состоится CEAMMC Multimedia Lab — лаборатория композиторов и видеохудожников, создающих мультимедийные композиции о Москве. Вместе 12 мастеров придумали шесть произведений, отражающих жизнь столицы и впечатления от города. В корпусе 2 в пятницу пройдет программа "Манифесты" — переосмысление известных публичных заявлений об искусстве в музыкальной форме.Вадик Королев и Ярослав Тимофеев из группы OQJAV подготовят вокально-музыкальную композицию на текст манифеста Казимира Малевича "От кубизма и футуризма к супрематизму".Алексей Наджаров и Алексей Коханов осмысляют тенденцию слияния академической музыки и саундарта через обращение к "No Manifesto" американской танцовщицы и видеохудожницы Ивонн Райнер. Ее манифест отмечает радикальный переход танца в область современного искусства.Артист Х, решивший сохранить анонимность, представит теоретический труд Василия Кандинского "О духовном в искусстве".Ансамбль театра "Практика" взял за основу выступления манифест композиторов группы "СоМа" (сопротивление материала). Текст озвучат его авторы: Дмитрий Курляндский, Борис Филановский, Сергей Невский, Алексей Сюмак, Валерий Воронов и Антон Сафронов. В пространствах музейного комплекса также пройдут поэтические чтения "Поэты Москвы" и ретро-концерт "Песни Москвы". Студенты Мастерской Брусникина встретят зрителей песнями о столице и зачитают стихи московских поэтов-современников, например, Дмитрия Воденникова, Федора Сваровского, Сергея Гандлевского, Веры Павловой и других. Среди будущих постановок: панк-комикс режиссера Сергея Карабаня по пьесе Юрия Клавдиева "Когти в печень — никто не вечен", трагифарс Андрея Стадникова по пьесе Павла Демирского "Пьеса для ребенка, или Воистину умер Гитлер", а также абсурдисткая драма Алексея Мартынова по пьесе Лидии Головановой "Дыры" и экспериментальный спектакль Михаила Плутахина "Хор" по пьесе Натальи Милантьевой.
https://ria.ru/20211001/teatr-1752546082.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754742550_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b1df616ecf9ad35530163f23ab48f8d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, музей москвы, новости культуры, театр, россия
20:37 15.10.2021
 
Театр "Практика" открыл новый сезон в Музее Москвы

Спектакли театра под руководством Марины Брусникиной можно будет увидеть в Музее Москвы

© Фото предоставлено пресс-службой Музея МосквыОткрытие сезона театра "Практика" в Музее Москвы
Открытие сезона театра Практика в Музее Москвы
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Музее Москвы новый сезон начинает театр "Практика". Он стартовал с двух премьер и торжественного двухдневного открытия под руководством Юрия Квятковского, сообщили в пресс-службе Музея.
Сотрудничество институций началось в июле этого года. Тогда в Аудитории Музея прошел Фестиваль премьер "Практики". Теперь же спектакли театра можно будет посмотреть и в корпусе 2.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея МосквыФрагмент спектакля "Shoot/ Get Treasure/ Repeat" режиссера Алексея Мартынова (проект "Практики" и Мастерской Брусникина по циклу пьес Марка Равенхилла)
Открытие сезона театра Практика в Музее Москвы
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
Фрагмент спектакля "Shoot/ Get Treasure/ Repeat" режиссера Алексея Мартынова (проект "Практики" и Мастерской Брусникина по циклу пьес Марка Равенхилла)
"Я очень рада, что в Москве появляется еще два театральных пространства в Музее Москвы для города, для людей, для зрителей. Конечно, для театра "Практика" это просто счастье, что мы можем здесь работать," — сказала на открытии сезона Марина Брусникина.
Совместный проект театра и музея, получивший название "Театр "Практика" в Музее Москвы", открылся в этот четверг в корпусе 2 специальным показом тизеров спектаклей и концертом.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея МосквыСцена из спектакля "Понаехавшая" по книге Наринэ Абгарян в постановке Марины Брусникиной, показанная на открытии сезона театра "Практика" в Музее Москвы
Сцена из спектакля Понаехавшая в постановке Марины Брусникиной, показанная на открытии сезона театра Практика в Музее Москвы
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
Сцена из спектакля "Понаехавшая" по книге Наринэ Абгарян в постановке Марины Брусникиной, показанная на открытии сезона театра "Практика" в Музее Москвы
Перед публикой в этот вечер выступили струнная группа оркестра "Персимфанс" и камерного оркестра "Московская камерата". Они исполнили "Тему с вариациями" из Симфониетты, op. 32/2, созданной патриархом Московской композиторской школы Николаем Мясковским, а также Shaking and trembling, часть цикла Shaker loops Джона Адамса.
Тогда же состоялась презентация некоторых постановок, в том числе "Shoot/ Get Treasure/ Repeat" режиссера Алексея Мартынова (проект "Практики" и Мастерской Брусникина по циклу пьес Марка Равенхилла), документальной оперы "Аскет" по работам, мемуарам и переписке академика Сахарова, в постановке Юрия Квятковского, "Я странная, я новая" режиссера Дмитрия Мелкина по пьесе Ольги Казаковой в другие.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея МосквыФрагмент спектакля "Я странная, я новая" режиссера Дмитрия Мелкина по пьесе Ольги Казаковой
Открытие сезона театра Практика в Музее Москвы
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
Фрагмент спектакля "Я странная, я новая" режиссера Дмитрия Мелкина по пьесе Ольги Казаковой

"В пятницу, 15 октября зрители попадут на театральный праздник: две лаборатории, поэтические чтения и ретро-концерт, а также на музыкальную программу "Манифесты", — говорится в релизе.

Например, в Аудитории Музея состоится CEAMMC Multimedia Lab — лаборатория композиторов и видеохудожников, создающих мультимедийные композиции о Москве. Вместе 12 мастеров придумали шесть произведений, отражающих жизнь столицы и впечатления от города.
"Для электроакустических сочинений композиторы используют городские звуки — шум улиц, звуки метро и парков, а художники взаимодействовали с конкретными зарисовками московской жизни и абстрактными образами столицы", — поясняют в пресс-службе.
В корпусе 2 в пятницу пройдет программа "Манифесты" — переосмысление известных публичных заявлений об искусстве в музыкальной форме.
Вадик Королев и Ярослав Тимофеев из группы OQJAV подготовят вокально-музыкальную композицию на текст манифеста Казимира Малевича "От кубизма и футуризма к супрематизму".
© Фото : Предоставлено пресс-службой Музея Москвы Проект "Театр "Практика" в Музее Москвы
Проект Театр Практика в Музее Москвы - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Фото : Предоставлено пресс-службой Музея Москвы
Проект "Театр "Практика" в Музее Москвы
Алексей Наджаров и Алексей Коханов осмысляют тенденцию слияния академической музыки и саундарта через обращение к "No Manifesto" американской танцовщицы и видеохудожницы Ивонн Райнер. Ее манифест отмечает радикальный переход танца в область современного искусства.
Артист Х, решивший сохранить анонимность, представит теоретический труд Василия Кандинского "О духовном в искусстве".
Ансамбль театра "Практика" взял за основу выступления манифест композиторов группы "СоМа" (сопротивление материала). Текст озвучат его авторы: Дмитрий Курляндский, Борис Филановский, Сергей Невский, Алексей Сюмак, Валерий Воронов и Антон Сафронов.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея МосквыСцена из документальной оперы "Аскет" по работам, мемуарам и переписке академика Сахарова, в постановке Юрия Квятковского
Открытие сезона театра Практика в Музее Москвы
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
Сцена из документальной оперы "Аскет" по работам, мемуарам и переписке академика Сахарова, в постановке Юрия Квятковского
В пространствах музейного комплекса также пройдут поэтические чтения "Поэты Москвы" и ретро-концерт "Песни Москвы". Студенты Мастерской Брусникина встретят зрителей песнями о столице и зачитают стихи московских поэтов-современников, например, Дмитрия Воденникова, Федора Сваровского, Сергея Гандлевского, Веры Павловой и других.
"Завершит программу драматургическая лаборатория "Бруслаб" в Аудитории Музея. Мастерская Брусникина взяла из киноиндустрии идею питчинга и перенесла этот формат в театр. На лаборатории режиссеры и актеры театра презентуют профессиональному сообществу, независимым продюсерам и представителям бизнеса 20-минутные эскизы будущих спектаклей", — рассказывают в пресс-службе.
Среди будущих постановок: панк-комикс режиссера Сергея Карабаня по пьесе Юрия Клавдиева "Когти в печень — никто не вечен", трагифарс Андрея Стадникова по пьесе Павла Демирского "Пьеса для ребенка, или Воистину умер Гитлер", а также абсурдисткая драма Алексея Мартынова по пьесе Лидии Головановой "Дыры" и экспериментальный спектакль Михаила Плутахина "Хор" по пьесе Натальи Милантьевой.
Сцена из спектакля Ночь в отеле - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 08:00Культура
Хабенский, Машков и барон Мюнхгаузен. Лучшие театральные премьеры октября
 
КультураМоскваМузей МосквыНовости культурыТеатрРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51При нападениях в Канаде пострадали четыре человека
03:52Контр-адмирал прокомментировал инцидент с эсминцем в Японском море
03:48В России подготовили ПДД для электросамокатов
03:27Русский Халк планирует установить новый мировой рекорд
03:15Автолюбителям напомнили об особенностях подготовки машины к зиме
03:06Кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять под дождем
03:00Юрист напомнил о праве россиян вернуть деньги за ремонт в новостройке
02:51Королева Елизавета II отказалась от употребления алкоголя, пишет СМИ
02:44Минтранс и МВД определились с термином "электросамокат"
02:36Поклонская ответила на угрозы Украины экстрадировать ее из Кабо-Верде
02:20Эксперт рассказал о новых правилах по сделкам с недвижимостью
02:16Врач рассказала о симптомах депрессии после COVID-19
02:15В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли четыре человека
02:00На Украине рассказали, как Зеленский "дал пощечину" Байдену ради Путина
01:54ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре
01:48Клинтон идет на поправку
01:28В НАСА поделились подробностями инцидента на МКС
01:15Россиянам назвали товары, которые к концу года вырастут в цене
00:50Российская делегация в США встретилась с Салливаном
00:42Вучича не устроила предложенная Россией цена на газ
Лента новостейМолния