Театр "Практика" открыл новый сезон в Музее Москвы
Спектакли театра под руководством Марины Брусникиной можно будет увидеть в Музее Москвы
© Фото предоставлено пресс-службой Музея МосквыОткрытие сезона театра "Практика" в Музее Москвы
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Музее Москвы новый сезон начинает театр "Практика". Он стартовал с двух премьер и торжественного двухдневного открытия под руководством Юрия Квятковского, сообщили в пресс-службе Музея.
Сотрудничество институций началось в июле этого года. Тогда в Аудитории Музея прошел Фестиваль премьер "Практики". Теперь же спектакли театра можно будет посмотреть и в корпусе 2.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея МосквыФрагмент спектакля "Shoot/ Get Treasure/ Repeat" режиссера Алексея Мартынова (проект "Практики" и Мастерской Брусникина по циклу пьес Марка Равенхилла)
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
Фрагмент спектакля "Shoot/ Get Treasure/ Repeat" режиссера Алексея Мартынова (проект "Практики" и Мастерской Брусникина по циклу пьес Марка Равенхилла)
"Я очень рада, что в Москве появляется еще два театральных пространства в Музее Москвы для города, для людей, для зрителей. Конечно, для театра "Практика" это просто счастье, что мы можем здесь работать," — сказала на открытии сезона Марина Брусникина.
Совместный проект театра и музея, получивший название "Театр "Практика" в Музее Москвы", открылся в этот четверг в корпусе 2 специальным показом тизеров спектаклей и концертом.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея МосквыСцена из спектакля "Понаехавшая" по книге Наринэ Абгарян в постановке Марины Брусникиной, показанная на открытии сезона театра "Практика" в Музее Москвы
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
Сцена из спектакля "Понаехавшая" по книге Наринэ Абгарян в постановке Марины Брусникиной, показанная на открытии сезона театра "Практика" в Музее Москвы
Перед публикой в этот вечер выступили струнная группа оркестра "Персимфанс" и камерного оркестра "Московская камерата". Они исполнили "Тему с вариациями" из Симфониетты, op. 32/2, созданной патриархом Московской композиторской школы Николаем Мясковским, а также Shaking and trembling, часть цикла Shaker loops Джона Адамса.
Тогда же состоялась презентация некоторых постановок, в том числе "Shoot/ Get Treasure/ Repeat" режиссера Алексея Мартынова (проект "Практики" и Мастерской Брусникина по циклу пьес Марка Равенхилла), документальной оперы "Аскет" по работам, мемуарам и переписке академика Сахарова, в постановке Юрия Квятковского, "Я странная, я новая" режиссера Дмитрия Мелкина по пьесе Ольги Казаковой в другие.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея МосквыФрагмент спектакля "Я странная, я новая" режиссера Дмитрия Мелкина по пьесе Ольги Казаковой
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
Фрагмент спектакля "Я странная, я новая" режиссера Дмитрия Мелкина по пьесе Ольги Казаковой
"В пятницу, 15 октября зрители попадут на театральный праздник: две лаборатории, поэтические чтения и ретро-концерт, а также на музыкальную программу "Манифесты", — говорится в релизе.
Например, в Аудитории Музея состоится CEAMMC Multimedia Lab — лаборатория композиторов и видеохудожников, создающих мультимедийные композиции о Москве. Вместе 12 мастеров придумали шесть произведений, отражающих жизнь столицы и впечатления от города.
"Для электроакустических сочинений композиторы используют городские звуки — шум улиц, звуки метро и парков, а художники взаимодействовали с конкретными зарисовками московской жизни и абстрактными образами столицы", — поясняют в пресс-службе.
В корпусе 2 в пятницу пройдет программа "Манифесты" — переосмысление известных публичных заявлений об искусстве в музыкальной форме.
Вадик Королев и Ярослав Тимофеев из группы OQJAV подготовят вокально-музыкальную композицию на текст манифеста Казимира Малевича "От кубизма и футуризма к супрематизму".
© Фото : Предоставлено пресс-службой Музея Москвы Проект "Театр "Практика" в Музее Москвы
© Фото : Предоставлено пресс-службой Музея Москвы
Проект "Театр "Практика" в Музее Москвы
Алексей Наджаров и Алексей Коханов осмысляют тенденцию слияния академической музыки и саундарта через обращение к "No Manifesto" американской танцовщицы и видеохудожницы Ивонн Райнер. Ее манифест отмечает радикальный переход танца в область современного искусства.
Артист Х, решивший сохранить анонимность, представит теоретический труд Василия Кандинского "О духовном в искусстве".
Ансамбль театра "Практика" взял за основу выступления манифест композиторов группы "СоМа" (сопротивление материала). Текст озвучат его авторы: Дмитрий Курляндский, Борис Филановский, Сергей Невский, Алексей Сюмак, Валерий Воронов и Антон Сафронов.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея МосквыСцена из документальной оперы "Аскет" по работам, мемуарам и переписке академика Сахарова, в постановке Юрия Квятковского
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы
Сцена из документальной оперы "Аскет" по работам, мемуарам и переписке академика Сахарова, в постановке Юрия Квятковского
В пространствах музейного комплекса также пройдут поэтические чтения "Поэты Москвы" и ретро-концерт "Песни Москвы". Студенты Мастерской Брусникина встретят зрителей песнями о столице и зачитают стихи московских поэтов-современников, например, Дмитрия Воденникова, Федора Сваровского, Сергея Гандлевского, Веры Павловой и других.
"Завершит программу драматургическая лаборатория "Бруслаб" в Аудитории Музея. Мастерская Брусникина взяла из киноиндустрии идею питчинга и перенесла этот формат в театр. На лаборатории режиссеры и актеры театра презентуют профессиональному сообществу, независимым продюсерам и представителям бизнеса 20-минутные эскизы будущих спектаклей", — рассказывают в пресс-службе.
Среди будущих постановок: панк-комикс режиссера Сергея Карабаня по пьесе Юрия Клавдиева "Когти в печень — никто не вечен", трагифарс Андрея Стадникова по пьесе Павла Демирского "Пьеса для ребенка, или Воистину умер Гитлер", а также абсурдисткая драма Алексея Мартынова по пьесе Лидии Головановой "Дыры" и экспериментальный спектакль Михаила Плутахина "Хор" по пьесе Натальи Милантьевой.