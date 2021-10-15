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В Москве загорелась газовая подстанция
В Москве загорелась газовая подстанция - РИА Новости, 15.10.2021
В Москве загорелась газовая подстанция
Газовая подстанция загорелась на юго-западе Москвы, огонь перекинулся на два припаркованных автомобиля, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:21
2021-10-15T12:21
2021-10-15T12:21
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Газовая подстанция загорелась на юго-западе Москвы, огонь перекинулся на два припаркованных автомобиля, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На улице Грина произошло возгорание газовой подстанции", - сказал собеседник агентства, добавив, что от огня загорелись два припаркованных рядом автомобиля.По его словам, газ перекрыт. По предварительным данным, пострадавших нет.Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС, происходит возгорание газораспределительной подстанции, площадь пожара уточняется.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве загорелась газовая подстанция
Газовая подстанция загорелась на юго-западе Москвы, огонь перекинулся на две машины