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В Москве загорелась газовая подстанция

В Москве загорелась газовая подстанция - РИА Новости, 15.10.2021

В Москве загорелась газовая подстанция

Газовая подстанция загорелась на юго-западе Москвы, огонь перекинулся на два припаркованных автомобиля, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T12:21

2021-10-15T12:21

2021-10-15T12:21

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Газовая подстанция загорелась на юго-западе Москвы, огонь перекинулся на два припаркованных автомобиля, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На улице Грина произошло возгорание газовой подстанции", - сказал собеседник агентства, добавив, что от огня загорелись два припаркованных рядом автомобиля.По его словам, газ перекрыт. По предварительным данным, пострадавших нет.Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС, происходит возгорание газораспределительной подстанции, площадь пожара уточняется.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)