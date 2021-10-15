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В Белоруссии заявили о новой попытке Польши вытеснить мигрантов
В Белоруссии заявили о новой попытке Польши вытеснить мигрантов - РИА Новости, 15.10.2021
В Белоруссии заявили о новой попытке Польши вытеснить мигрантов
Государственный пограничный комитет Белоруссии зафиксировал новую попытку польской стороны вытеснить мигрантов со своей территории. Об этом говорится в... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T15:59
2021-10-15T16:56
в мире
белоруссия
польша
госпогранкомитет белоруссии
беженцы
мигранты
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МИНСК, 15 окт — РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии зафиксировал новую попытку польской стороны вытеснить мигрантов со своей территории. Об этом говорится в Тelegram-канале ведомства.Отмечается, что попытка незаметно выдавить мигрантов в Белоруссию не удалась, так как на место оперативно прибыл белорусский пограничный наряд."Несмотря на то что польские военные заставляли иностранцев незаконно пересечь границу, вся группа продолжала оставаться на территории Польши и отказывалась идти через демонтированное заграждение. В результате польская сторона была вынуждена забрать всех беженцев", — добавили в погранкомитете.В ведомстве подчеркнули, что подобные факты фиксируют ежедневно, причем Польша скрывает от общественности и европейских международных организаций как бесчеловечные методы вытеснения иностранцев, так и то, что против них применяется оружие и дубинки. "Доказательством безразличия Польши к судьбам беженцев является и тот факт, что ее власти постоянно заявляют о необходимости дополнительного финансирования со стороны ЕС борьбы с миграционным кризисом. Однако просят деньги не на помощь людям, находящимся в сложной ситуации, а на создание узаконенной системы нарушения прав человека", — заключили белорусские пограничники.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют, что задерживают на границе с Белоруссией все больше мигрантов, и обвиняют Минск в создании миграционного кризиса. Белорусские власти, в свою очередь, утверждают, что сопредельные страны насильственно выдворяют нелегалов, причем многих — c телесными повреждениями.Президент Александр Лукашенко, со своей стороны, заявлял, что Белоруссия больше не может сдерживать поток людей, так как из-за санкций Запада у нее нет на это "ни денег, ни сил". Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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Польские силовики вытесняют мигрантов стрельбой в воздух
Польские силовики вытесняли мигрантов стрельбой в воздух, заявили белорусские пограничники и показали это видео.
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в мире, белоруссия, польша, госпогранкомитет белоруссии, беженцы, мигранты
15:59 15.10.2021 (обновлено: 16:56 15.10.2021)
 
В Белоруссии заявили о новой попытке Польши вытеснить мигрантов

Погранкомитет Белоруссии: Польша вытесняла беженцев, демонтировав часть забора на границе

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МИНСК, 15 окт — РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии зафиксировал новую попытку польской стороны вытеснить мигрантов со своей территории. Об этом говорится в Тelegram-канале ведомства.
"Вчера, 14 октября, польские силовики на нескольких транспортных средствах доставили на линию польско-белорусской границы группу беженцев — всего около 20 человек. В целях дальнейшего насильственного вытеснения представители пограничной стражи заранее частично демонтировали заграждение, установленное на польской территории", — сообщает погранкомитет.
Отмечается, что попытка незаметно выдавить мигрантов в Белоруссию не удалась, так как на место оперативно прибыл белорусский пограничный наряд.
"Несмотря на то что польские военные заставляли иностранцев незаконно пересечь границу, вся группа продолжала оставаться на территории Польши и отказывалась идти через демонтированное заграждение. В результате польская сторона была вынуждена забрать всех беженцев", — добавили в погранкомитете.
В ведомстве подчеркнули, что подобные факты фиксируют ежедневно, причем Польша скрывает от общественности и европейских международных организаций как бесчеловечные методы вытеснения иностранцев, так и то, что против них применяется оружие и дубинки.
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"Доказательством безразличия Польши к судьбам беженцев является и тот факт, что ее власти постоянно заявляют о необходимости дополнительного финансирования со стороны ЕС борьбы с миграционным кризисом. Однако просят деньги не на помощь людям, находящимся в сложной ситуации, а на создание узаконенной системы нарушения прав человека", — заключили белорусские пограничники.
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют, что задерживают на границе с Белоруссией все больше мигрантов, и обвиняют Минск в создании миграционного кризиса. Белорусские власти, в свою очередь, утверждают, что сопредельные страны насильственно выдворяют нелегалов, причем многих — c телесными повреждениями.
Президент Александр Лукашенко, со своей стороны, заявлял, что Белоруссия больше не может сдерживать поток людей, так как из-за санкций Запада у нее нет на это "ни денег, ни сил".
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