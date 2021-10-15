https://ria.ru/20211015/polsha-1754761209.html

В Белоруссии заявили о новой попытке Польши вытеснить мигрантов

В Белоруссии заявили о новой попытке Польши вытеснить мигрантов - РИА Новости, 15.10.2021

В Белоруссии заявили о новой попытке Польши вытеснить мигрантов

Государственный пограничный комитет Белоруссии зафиксировал новую попытку польской стороны вытеснить мигрантов со своей территории. Об этом говорится в... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T15:59

2021-10-15T15:59

2021-10-15T16:56

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мигранты

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МИНСК, 15 окт — РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии зафиксировал новую попытку польской стороны вытеснить мигрантов со своей территории. Об этом говорится в Тelegram-канале ведомства.Отмечается, что попытка незаметно выдавить мигрантов в Белоруссию не удалась, так как на место оперативно прибыл белорусский пограничный наряд."Несмотря на то что польские военные заставляли иностранцев незаконно пересечь границу, вся группа продолжала оставаться на территории Польши и отказывалась идти через демонтированное заграждение. В результате польская сторона была вынуждена забрать всех беженцев", — добавили в погранкомитете.В ведомстве подчеркнули, что подобные факты фиксируют ежедневно, причем Польша скрывает от общественности и европейских международных организаций как бесчеловечные методы вытеснения иностранцев, так и то, что против них применяется оружие и дубинки. "Доказательством безразличия Польши к судьбам беженцев является и тот факт, что ее власти постоянно заявляют о необходимости дополнительного финансирования со стороны ЕС борьбы с миграционным кризисом. Однако просят деньги не на помощь людям, находящимся в сложной ситуации, а на создание узаконенной системы нарушения прав человека", — заключили белорусские пограничники.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют, что задерживают на границе с Белоруссией все больше мигрантов, и обвиняют Минск в создании миграционного кризиса. Белорусские власти, в свою очередь, утверждают, что сопредельные страны насильственно выдворяют нелегалов, причем многих — c телесными повреждениями.Президент Александр Лукашенко, со своей стороны, заявлял, что Белоруссия больше не может сдерживать поток людей, так как из-за санкций Запада у нее нет на это "ни денег, ни сил". Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20211010/lukashenko-1753877191.html

https://ria.ru/20211008/strelba-1753710051.html

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Польские силовики вытесняют мигрантов стрельбой в воздух Польские силовики вытесняли мигрантов стрельбой в воздух, заявили белорусские пограничники и показали это видео. 2021-10-15T15:59 true PT1M22S

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в мире, белоруссия, польша, госпогранкомитет белоруссии, беженцы, мигранты