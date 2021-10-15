https://ria.ru/20211015/perepodgotovka-1754700169.html

Минтруд предложил продлить программу переподготовки управленческих кадров

Минтруд предложил продлить программу переподготовки управленческих кадров - РИА Новости, 15.10.2021

Минтруд предложил продлить программу переподготовки управленческих кадров

Минтруд РФ планирует продлить федеральную программу "Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров" до 2024 года, соответствующий проект... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T11:31

2021-10-15T11:31

2021-10-15T11:34

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

россия

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Минтруд РФ планирует продлить федеральную программу "Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров" до 2024 года, соответствующий проект распоряжения правительства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов."Учитывая необходимость создания сообщества профессионалов, способных выступать в роли кадровой опоры высшего руководства Российской Федерации в реализации программ долгосрочного социально-экономического развития, Минтрудом России предложено продление программы на 2022-2024 годы", - говорится в пояснительной записке к проекту.В записке отмечается, что очередной, пятый, этап реализации программы отличается применением новых подходов к обучению, например, внедрением методов сквозного межмодульного проектирования для командного решения реальных управленческих проблем. Кроме того, подчеркивается активное применение в обучении современных методов, включая активную работу слушателей (форсайт-технологии, разбор case-study, имитационные игры, тренинги, проблемные дискуссии и другие) и привлечение к обучению практикующих экспертов в управленческой сфере.

https://ria.ru/20211014/kotyakov-1754630469.html

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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия