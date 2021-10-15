Сенатор назвал реакцию ЕС и Украины на перепись в Крыму шаблонной
Сенатор Цеков назвал реакцию ЕС и Украины на перепись в Крыму шаблонной
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВсероссийская перепись населения в Свердловской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал шаблонной реакцию Евросоюза и Украины на перепись населения в Крыму.
ЕС осудил проведение в России переписи населения в Крыму и Севастополе, а также начало очередной призывной кампании в этом российском регионе. В ЕС считают, что "эти действия являются попыткой узаконить аннексию Крыма и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах". Со схожим заявлением выступил и МИД Украины, пригрозив России ответными мерами.
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"В ЕС и Украине действуют по шаблону в отношении всего, что происходит в Крыму. Видимо, у них есть какая-то программа и как только упоминается Крым, сразу срабатывает автоматическая реакция, с осуждающим документом. При этом никто в сути происходящего ни в ЕС, ни на Украине так и не удосуживается разбираться", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, если бы ЕС и Украина объективно относились к крымской теме, то наоборот, приветствовали бы проведение переписи, так как тоже бы получили информацию о численности и национальном составе населения, проживающего в Крыму.
"К сожалению, пока у них вдумчивости и реальной оценки ситуации в отношении Крыма нет", - подчеркнул Цеков.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Ряд стран по-прежнему считает Крым украинской, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".