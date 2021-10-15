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Чернышенко примет участие в переписи населения на портале "Госуслуги"
Чернышенко примет участие в переписи населения на портале "Госуслуги" - РИА Новости, 15.10.2021
Чернышенко примет участие в переписи населения на портале "Госуслуги"
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко планирует принять участие во Всероссийской переписи населения на портале "Госуслуги". РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T13:49
2021-10-15T13:49
общество
госуслуги
дмитрий чернышенко
всероссийская перепись населения
россия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко планирует принять участие во Всероссийской переписи населения на портале "Госуслуги".В пятницу в России стартовала Всероссийская перепись населения. Сбор сведений о жителях страны продлится до 14 ноября. Это третья перепись населения в современной истории России: две предыдущие прошли в 2010 и 2002 годах. В историю России она войдет как первая цифровая - при ее проведении будут использованы передовые технологии. Любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале "Госуслуги", на компьютере в МФЦ или на стационарных переписных участках.Традиционный формат, когда переписчики обходят дома и квартиры лично, также сохранен, но и тут не обошлось без "цифры". Переписчики получат планшеты, на которых установлено приложение с электронным переписным листом."Впервые перепись дает возможность гражданам участвовать в ней абсолютно дистанционно, через портал "Госуслуг", авторизовавшись через свой личный кабинет, можно уже предзаполненную форму дозаполнить - это занимает очень мало времени. И самое главное - отсутствует риск контакта с возможным распространителем инфекции", - сказал Чернышенко в видеообращении к участникам пресс-конференции, посвященной старту переписи в РФ."Я сам и члены моей семьи тоже планируем сделать именно так", - добавил он.Вице-премьер подчеркнул важность участия в переписи, данные опроса населения позволяют властям принимать качественные и эффективные управленческие решения, в том числе в части улучшения жизни граждан (в части развития дополнительной социальной инфрастуктуры, поддержке населения и так далее).
https://ria.ru/20210930/prioritet-1752468991.html
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общество, госуслуги, дмитрий чернышенко, всероссийская перепись населения, россия
13:49 15.10.2021
 
Чернышенко примет участие в переписи населения на портале "Госуслуги"

Вице-премьер Чернышенко примет участие в переписи населения на портале "Госуслуги"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко перед началом совещания председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами РФ
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко перед началом совещания председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко планирует принять участие во Всероссийской переписи населения на портале "Госуслуги".
В пятницу в России стартовала Всероссийская перепись населения. Сбор сведений о жителях страны продлится до 14 ноября. Это третья перепись населения в современной истории России: две предыдущие прошли в 2010 и 2002 годах. В историю России она войдет как первая цифровая - при ее проведении будут использованы передовые технологии. Любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале "Госуслуги", на компьютере в МФЦ или на стационарных переписных участках.
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Традиционный формат, когда переписчики обходят дома и квартиры лично, также сохранен, но и тут не обошлось без "цифры". Переписчики получат планшеты, на которых установлено приложение с электронным переписным листом.
"Впервые перепись дает возможность гражданам участвовать в ней абсолютно дистанционно, через портал "Госуслуг", авторизовавшись через свой личный кабинет, можно уже предзаполненную форму дозаполнить - это занимает очень мало времени. И самое главное - отсутствует риск контакта с возможным распространителем инфекции", - сказал Чернышенко в видеообращении к участникам пресс-конференции, посвященной старту переписи в РФ.
"Я сам и члены моей семьи тоже планируем сделать именно так", - добавил он.
Вице-премьер подчеркнул важность участия в переписи, данные опроса населения позволяют властям принимать качественные и эффективные управленческие решения, в том числе в части улучшения жизни граждан (в части развития дополнительной социальной инфрастуктуры, поддержке населения и так далее).
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ОбществоГосуслугиДмитрий ЧернышенкоВсероссийская перепись населенияРоссия
 
 
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